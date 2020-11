A Fazenda 2020: body shot? Raissa serve bebida nos seios para Selfie

Raissa Barbosa e Lucas Selfie protagonizaram um dos melhores momentos da festa com tema ‘street’ de A Fazenda 2020. O casal até então ‘improvável’ mostrou que pode sim dar entretenimento para o público do reality da Record TV. Eles dançaram juntos e até realizaram o famoso ‘body shot’ – uma maneira um tanto peculiar de ingerir bebida alcoólica.

Primeiramente, a festa com tema ‘street’ foi mais uma madrugada que deu o que falar. Teve beijos de casal, muita conversas e também muita peão se acabando na pista de dança. MC Mirella aproveitou bastante a noite. Ele se divertiu e dançou muito ao som da trilha sonora escolhida pela produção do programa. Assim como ela, a colega Stéfani Bays também pareceu estar mais feliz que nunca. Antes da festa rolar, as duas prometeram que iriam causar na noite. A funkeira até chegou a falar que essa poderia ser a última festa dela no reality. Imaginando estar na próxima roça do jogo.

Raissa serve bebida nos seios para Lucas em A Fazenda 2020

Enquanto os participantes dançavam e curtiam muitos o agito da festa ‘street’, o casal Raissa e Lucas Selfie aproveitaram para inovar. Depois de dançar para seu crush na pista, a peoa serviu bebida nos seios para Selfie, que parece ter aprovado a brincadeira. A prática em questão é conhecida como “body shot”. Após feito, Raissa balançou a cabeça de Lucas para dar ainda mais sensação da bebida. Tudo para o entretenimento da noite.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vale lembrar que Lucas e Raissa passaram por momentos de crise em que podemos dizer ‘relacionamento’. Eles discutiram em vários momentos na sede de A Fazenda 2020. Logo no começo do reality, os dois bateram boca e tudo mais. No entanto, parece que eles amadureceram e estão mais unidos do que nunca. Tanto é, que até já se ‘casaram’ de mentirinha no programa. Com benção de Jojo Todynho e tudo mais.

Festa ‘street’ agita noite dos peões

Depois do tradicional brinde do começo da festa, os participantes seguiram o agito da noite de sexta-feira (6), que durou até o dia seguinte. Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, o escolhido foi o cantor Latino. Entre os sucessos, ele cantou os hits: ‘Festa no Apê’, ‘Catia Catchaça’, ‘Me Leva’ e muito mais. Os participantes pareciam empolgados com a música. Dançaram e cantaram enquanto o cantor se apresentava através da tela da live show.

Após a live show do cantor Latino, a trilha sonora dominante foi de sertanejo ao pop. Teve Ivete, Anitta, Pabllo Vittar, Fernando & Sorocaba, Jorge e Mateus. Teve até Mamonas Assassinas na trilha sonora. Além de Rihanna, Shakira e mais artistas. Na pista de dança, também teve muitos beijos entre casais. Mariano e Jakelyne Oliveira curtiram juntinhos a noite. Assim como o casal Tays Reis e Biel. Apesar da música alta, rola muito bate-papo entre eles, geralmente com o assunto na próxima formação da roça de A Fazenda 2020. Ninguém quer encarar a berlinda.