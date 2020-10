A Fazenda 2020: boy lixo? Cartolouco coloca Luiza na roça após xaveco

Fogo no parquinho em A Fazenda 12! A formação do caminho da roça de terça-feira (6) foi tensa. Mas foi a escolha de Cartolouco que mais deu o que falar. Isso porque, o peão e Luiza deram um selinho horas antes, em comemoração ao aniversário de 26 anos do jornalista. A web, claro, não reagiu bem. Vem ver o que rolou:

Fogo no parquinho em A Fazenda 2020! A formação do caminho da roça de terça-feira (6) foi tensa. Jojo Todynho foi indicada pelo fazendeiro Juliano, depois Cartolouco foi escolhido por Lucas Selfie para a berlinda. Em seguida, o ex-global puxou Luiza Ambiel e Biel acabou levando a pior na dinâmica do resta um.

Mas foi a escolha de Cartolouco que mais deu o que falar. Isso porque, o peão e Luiza deram um selinho horas antes, em comemoração ao aniversário de 26 anos do jornalista. A web, claro, não reagiu bem. Vem ver o que rolou:

Por que a escolha de Cartolouco pegou mal?

Luiza e Cartolouco estavam clima de xaveco em A Fazenda 2020 antes da roça, com o direito a selinho e carinhos. Assim, ele saiu da condição de vítima, votado em pleno aniversário, e se torno o algoz da noite.

Luiza então jogou a real sobre a escolha do colega. “Ele disse que não puxaria a Mirella por casa dos seguidores que ela tem lá fora. A Tays não chamaria por causa do Biel, e estaria entre eu e a Lidi”, contou.

Luiza desabafa como está se sentindo ao ir mais uma vez para a #RoçaAFazenda 🤠💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/TPIFojpgJI — A Fazenda (@afazendarecord) October 7, 2020

A escolha deixou alguns peões inconformados. Raissa ficou irada e chegou a expulsar o jornalista do quarto. Já Mateus Carriei apoiou Luiza.

Jojo Todynho manda a real para Luiza depois da formação da #RoçaAFazenda: "Você pode nunca mais falar comigo, mas eu vou ser sincera" 🤠🔥💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/XBEwat9043 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 7, 2020

A pessoa que não vê problema na atitude do Cartolouco está podre por dentro. — Chico Barney (@chicobarney) October 7, 2020

Como foi a formação da roça em A Fazenda 2020?

Cartolouco foi o mais votado da casa com 12 votos e recebeu a missão de puxar um peão da baia direto para a roça, como acontece normalmente. Surpreendentemente, o peão escolheu Luiza Ambiel, ao invés de MC Mirella, Lidi Lisboa e Tays Reis

Já Biel, que tinha sido salvo por Lucas Selfie, acabou sendo o último peão a ser salvo na prova do “Resta um” e foi parar roça.

A regra do programa diz que o último peão a formar a roça tem o direito de vetar um dos peões da prova do fazendeiro, que é realizada na quarta (7). Biel não perdeu a oportunidade, e vetou a rival Jojo. Assim, a dona do hit “Que tiro foi esse” não poderá ser fazendeira na semana .

É eita atrás de eita, então veja abaixo quem votou em quem para a formação dessa roça de A Fazenda 2020.

Quem votou em quem em A Fazenda 2020?