A Fazenda 2020: briga e desfile; veja como foi a manhã pré-roça

Hoje, terça-feira (17), tem formação de roça em A Fazenda 2020. A manhã dos participantes já começou tensa, Tays Reis e Raissa Barbosa brigaram. Também rolou papo no quarto da sede, conversa na sala e um desfile patrocinado. Confira:

Tays e Raissa brigam em A Fazenda 2020

Tays se irritou com uma atitude de Raissa. Ontem, segunda-feira (16), a acreana questionou a baiana sobre um ovo ontem, porém o assunto só virou discussão hoje, terça (17), quando a cantora confrontou Raissa. “O que você falou pra mim, não faria igual”, comentou Tays. “Eu fiz uma pergunta”, justificou a peoa de A Fazenda 2020. “A sua pergunta eu não faria. Já vi você pegando ovo aqui e não briguei com você”, respondeu a baiana.

A dupla começou a discutir sobre o que é pensar no coletivo em um confinamento e continuaram batendo boca. “O que não dá pra mim é ficar discutindo por causa de comida”, reclamou a baiana. “Não estou discutindo, eu falei uma vez, não continuei falando”, rebateu a participante de A Fazenda 2020. “Quem está brigando é você, nem toquei mais no assunto”, completou.

Tays foi discutir com a Raíssa por causa de ovo… ESPERO QUE OS RAISSERS ESTEJAM VENDO ISSO#sterellapic.twitter.com/sAmo6EB47P — debi.ᵀˢ 🍫🎪⚡ (@kccabello34) November 17, 2020

Mariano, Mateus e Lipe conversam

Diferente do que rolou na cozinha entre Tays e Raissa, o clima ficou leve na sala. Mateus Carrieri, Mariano e Lipe Ribeiro conversaram na sala da sede de A Fazenda 2020. Os peões falaram sobre suas vidas fora do confinamento, reforma de apartamento, entre outros assuntos. Mais tarde, Jojo se juntou ao trio.

Jakelyne explica termo para colegas

Em conversa no quarto da sede de A Fazenda 2020, Jakelyne e Lidi conversaram sobre racismo e a miss explicou um termo que não deve ser usado. “Não é correto falar ‘cc’ (ou cecê). Sabe o que significa? Cheiro de crioulo”, comentou Jake. “Chocada”, disse Lidi.

A fazendeira da semana de A Fazenda 2020 falou sobre outros termos que são racistas e que muita gente usa por não saber da origem da palavra. A miss também explicou como aprendeu mais sobre o assunto: “o Crioulo, o músico, ele ensina muito, que homem inteligente. Comecei a acompanhar as lives dele, os posts dele. Aí lembro perfeitamente um carrossel, quando você vai passando as fotos: ‘palavras para você abolir do vocabulário’. Criado mudo, cc, denegrir, diversas palavras. Fui lendo para me auto corrigir”.

Durante o papo, Lidi disse que sofreu preconceito quando estrelou a novela Jezabel. “Quando fui fazer a Jeza, chegou na coletiva de imprensa e a mídia me massacrou. Em 35 anos da minha vida e eu nunca tinha percebido de fato que existia o preconceito”, revelou a peoa de A Fazenda 2020.

Olha o que a lidi falou pic.twitter.com/OAFwq7CCF0 — Aninha (@Ana37034420) November 17, 2020

Roça terá 5 peões na berlinda e mais surpresas; entenda

Peões realizam desfile em A Fazenda 2020

Antes da manhã acabar, os peões de A Fazenda 2020 realizaram um desfile. “Esse desfile vai premiar quem tiver mais estilo e criatividade. Antes de começar, que tal escolher aquele seu look que vai tirar aplausos dos jurados? Para ajudar a compor o look de cada um, vocês podem usar os acessórios que estão no closet. Depois que todos desfilarem vocês votam para decidir quem vai ganhar um prêmio especial. Vocês são os jurados”, explicou a fazendeira da semana, Jakelyne.

Mirella ganhou a dinâmica e pôde escolher 7 colegas de A Fazenda 2020 para um almoço especial. A MC levou: Stefani, Lidi, Raissa, Jojo, Lipe, Biel e Tays.