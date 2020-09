A Fazenda 2020: Carol Narizinho chama Gabriel Medina de ‘boy lixo’

A Fazenda 2020 estreou com tudo. Durante a primeira festa do reality da Record TV, a ex-panicat Carol Narizinho chamou o surfista Gabriel Medina de “boy lixo”. Ela deu detalhes do vídeo em que supostamente aparece correndo atrás do Neymar, e ainda deu detalhes do romance com o surfista, atual namorado da modelo Yasmin Brunet.

A modelo Carolina Sertório, 30 anos, mais conhecida como Carol Narizinho, está na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão em A Fazenda 2020. O reality estreou no dia 8 de setembro na Record TV, com apresentação de Marcos Mion.

No entanto, em sua primeira festa ela já levantou a bandeira da polêmica. Tudo aconteceu durante a festa ‘Influencer’, na última sexta-feira (11) em A Fazenda 2020. Logo depois de dançar muito, ela revelou já ter ficado com o surfista Gabriel Medina, e ainda chocou a web ao chamá-lo de “boy lixo”, diante das câmeras.

Entenda como tudo começou:

Carol já ficou com Gabriel Medina – A Fazenda 2020

Em resumo, aconteceu de tudo na primeira festa da edição A Fazenda 2020. Teve peão que bebeu até cair, teve quem ‘perdeu o cabelo’. Teve outros que só pararam de dançar quando a festa acabou, e outros que fizeram revelações bombásticas, como no caso de Carol Narizinho.

Em conversa com JP Gadêlha e Raissa Barbosa, a ex-panicat revelou que é amiga do surfista e que os dois sempre que se encontravam, eles ficavam juntos. Como no caso do vídeo viralizado na web. Por outro lado, ela acredita que a cena viral em que ela aparece na praia atrás de Neymar e Medina teria sido responsável por ela estar em A Fazenda 2020.

Afinal, que vídeo é esse? Calma, a gente te conta!

Carol Narizinho corre atrás de Medina e Neymar – A Fazenda 2020

Conhecida por ter atuado como panicat, no programa Pânico na Band, Narizinho deve parte de sua fama a um vídeo que viralizou na internet. Trata-se um de uma cena em que ela e uma amiga aparece supostamente perseguindo Neymar e Gabriel Medina, em uma festa na Barra Grande (BA), no réveillon, de 2019. Mas, segunda ela, tudo não passou de mal entendido.

No vídeo, dá a entender, que as duas amigas estão perseguindo o menino Ney, enquanto o amigo surfista tenta de toda forma puxar o jogador. Mas, segundo ela, a imagem foi totalmente tirada fora de contexto.

A princípio, a ex-panicat explicou os detalhes do momento vídeo. “Eles filmaram um trecho em que estávamos no camarote deles e a gente pega e sai. Mas não estava… Nada a ver. A gente ficou na casa deles, passou o tempo todo lá”, disse a peoa, que ainda revelou: “Eu já ficava com o Medina faz tempo, mas o povo falava que eu tava correndo atrás do Neymar.”

Do lado de fora de A Fazenda 2020, Gabriel Medina, (26), atualmente namora a modelo Yasmin Brunet, (32). Os dois assumiram o relacionamento no começo da pandemia do novo coronavírus, e estão em isolamento social juntos em Maresias, São Paulo.

“A gente não decidiu que a gente ia passar a quarentena juntos. Na verdade, a gente estava se conhecendo e ele me chamou para conhecer Maresias. Eu fui para ficar 3 dias e estou há 3 meses”, revelou a modelo, durante uma entrevista para o Gshow.