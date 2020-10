A Fazenda 2020: Carol Narizinho é eliminada com 29,51% dos votos

O jornal DCI está por dentro de tudo o que acontece no reality A Fazenda 2020. Na noite de eliminação desta quinta-feira (15), Carol Narizinho foi a quinta participante eliminada do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Batendo o recorde com 676 milhões de votos, a eliminação desta quinta-feira (15) foi só emoção no reality A Fazenda 2020. No entanto, a eliminada da noite foi a ex-panicat Carol Narizinho, que disputava a permanência no jogo contra a ex-Vingadora Tays Reis (37,47%) e o cantor Biel (33,01%). Sendo assim, ela se torna a quinta participante eliminada do jogo.

A Fazenda 2020: Peões pedem para ficar no reality

A Fazenda 2020 -Biel: “É isso, família. Terceira roça consecutiva. Terça roça com pessoas que eu gosto. É complicado, mas está nas mãos de vocês. Estou aqui sem saber qual é o propósito aqui dentro. O bagulho tá louco, intenso demais e cansativo. Já dizia Mano Brown, o ‘dinheiro é bom sim, quero sim, se essa é a pergunta, mas dona Ana fez de mim um homem e não uma (puta)’. Então, não vou por caráter de ninguém em jogo ou tirar amigo de prova. É um desafio, topei estar aqui e vamo que vamo”.

Confira o recado de Biel, que pede o seu voto para permanecer no reality

A Fazenda 2020 – Carol Narizinho: “Boa noite galera de casa. Eu tô muito feliz de estar aqui. É um sonho e uma conquista seria continuar. Esse prêmio iria ajudar a realizar muitos sonhos meus e da minha família. Eu errei, acertei e vivi intensamente aqui dentro. Galera, me ajudem a ficar. Peço a ajuda de vocês, família Narizinho”.

Cadê a galera que apoia a Carol Narizinho? Veja o recado da peoa!

A Fazenda 2020 – Tays Reis: “Boa noite, gente. Na verdade, o único propósito de estar nesse reality é ajudar a minha família. Talvez vocês não conheçam a minha história, mas peço humildemente que pesquisem um pouco. Eu entrei aqui sendo eu mesmo e prefiro sair amanhã sendo eu Tays do que um fake aqui. Peço muito humildemente para eu ficar aqui. Deus sabe de todas as coisas e eu tenho fé. Tô aqui para pedir o voto de vocês”.

Tays pede o seu voto para permanecer na Fazendola! Confira o recado da cantora!

Como foi o resumo da eliminação em A Fazenda 2020

O programa ao vivo desta quinta-feira (15) rolou até a madrugada de quarta (16). Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou Biel, o primeiro peão que foi salvo da eliminação. Ele foi o primeiro a voltar à sede, seguido de tays Reis. Contudo, com os resultado indicado, Carol Narizinho foi a menos votada pelo público para ficar no reality com a porcentagem de 29,51% dos votos. Biel conquistou 33,01% e Tays Reis, 37,47% dos votos.