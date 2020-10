A Fazenda 2020: Carol, Tays ou Biel, quem não merece estar na roça?

Na noite desta quinta-feira (15) no reality A Fazenda 2020, mais um participante dará adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Estão na disputa o cantor Biel, a ex-Vingadora Tays Reis e a ex-panicat Carol Narizinho. Um dos três deixará o programa. Mas, a pergunta que está no ar é: qual deles não merecia estar na roça?

A Fazenda 2020: Carol, Tays ou Biel?

A formação da roça de terça-feira (13), revelou Mariao, Biel, Tays e Carol Narizinho na berlinda. No entanto, o cantor sertanejo disputou a Prova do Fazendeiro da semana, e conquistou o tão desejado chapéu de fazendeiro. Ou seja, de quebra ele saiu da berlinda de ser eliminado e ainda garantiu mais uma semana no programa. Além disso, na próxima votação, ele terá a chance de indicar um peão direto para o banco mais temido do reality.

Dessa forma, os nomes de Biel, Tays e Carol Narizinho está em foco no programa desta quinta-feira (15), onde um deles será eliminado do jogo. Mas, apesar disso, quem decide quem fica ou quem sai, ou quem não merece estar na roça é o público de casa. Mas, antes que o programa ao vivo não começa, vamos relembrar um pouco da passagem de cada um no programa.

Biel – A Fazenda 200

Logo nos primeiros dias de confinamento rural, Biel e Luiza Ambiel protagonizaram uma treta ao vivo no programa. O apresentador Marcos Mion anunciou o desafio de sorte, que envolvia baús recheados de prêmios. A primeira parte da dinâmica consistia em um sorteio no qual os nomes retirados na urna deveriam eliminar peões do desafio. No entanto, no decorrer do jogo, aconteceu a primeira treta entre Biel e Luiza ao vivo. Em resumo, Luiza não teria gostado de uma resposta do cantor sobre as regras para o cuidado com os animais.

Essa não a primeira briga que Biel se envolve no reality show da Record TV. O cantor já tretou com Jojo Todynho, Raissa Barbosa, Mariano, Jakelyne Oliveira…e a lista aumenta. O fato é que já soma com essa, a terceira roça consecutiva que o peão é indicado. Entretanto, mesmo já estando em várias, ele já têm histórico de permanência, uma vez que até agora o público de casa escolheu votar para ele permanecer no jogo. Mas, tudo pode acontecer durante o programa ao vivo desta quinta-feira (15).

Tays Reis – A Fazenda 2020

A ex-Vingadora está iniciando sua primeira roça em A Fazenda 2020. Em suma, em sua passagem pelo confinamento rural, já deixou sua marca como também algumas desavenças. Ela, que é affair de Biel no jogo, está disputando a permanência ao lado dele e também da ex-Panicat Carol Narizinho. Tays foi indicada pela fazendeira, Luiza Ambiel, antes de repassar o chapéu para o cantor sertanejo Mariano.

Ao longo dessa mais de um mês de reality, a peoa já conseguiu fazer algumas inimizades no jogo. Luiza Ambiel, MC Mirella e até mesmo Stéfani Bays já discutiram com ela. Resta saber, se o povo está do lado dela para conseguir que ela continue na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Carol Narizinho – A Fazenda 2020

A peoa já foi fazendeira, já esteve na berlinda, no entanto, não passou pelo voto do público ainda. Carol Narizinho foi a mais votada pela casa na votação de terça (13) ao vivo. No entanto, na primeira vez que recebeu uma indicação à roça, ela se saiu melhor na prova do fazendeiro e escapou da berlinda. Mas, desta vez ela não conseguiu o mesmo efeito, e foi direto para a votação de eliminação. Resta saber, se o público de casa deixará a peoa curtir mais uma festa no programa, que aliás, rola nesta sexta (16).