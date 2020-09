Fazendeiro da semana, Rodrigo mandou a ex-panicat direto para roça em “A Fazenda 2020”. Ele justificou que Carol não estava se entregando no jogo. Depois disso, ela foi tirar satisfação com o apresentador.

Carol Narizinho foi indicada por Rodrigo, fazendeiro da semana, na formação da roça de “A Fazenda 2020”, na terça-feira (22). A peoa sentiu-se atacada pelo apresentador, que justificou o voto como se a ex-panicat não tivesse vivendo intensamente o reality show. Na amanhã desta quarta, Carol foi tirar satisfação com Rodrigo:

“Falar que me falta sangue nos olhos é julgar. Eu tô esperando há 7 anos para estar aqui. Você não sabe do meu corre, dos meus sonhos, da minha história, da minha família… da barra que segurei há dois anos atrás porque minha mãe morreu nos meus braços. Você fala que falta sangue nos olhos e que eu não quero estar aqui, você não sabe nada da minha história”, disse Carol, entre lágrimas, em “A Fazenda 2020”.

Rodrigo tentou se justificar para Carol, dizendo que não falou sobre a falta de vontade na vida pessoal, mas, sim, no jogo. Carol disse ainda que Rodrigo não ter coragem de votar em Mariano por achar que o cantor é forte no jogo. Depois disso, a ex-panicat se retirou para ir chorar na área externa de “A Fazenda 2020”.

Carol ficou indignada ao vivo ao ser indicada para a roça

Indicada para a roça de “A Fazenda 2020” pelo fazendeiro Rodrigo Moraes, Carol não gostou muito da indicação para a berlinda e, de quebra, cutucou o peão por entender que sua felicidade dentro do reality show incomoda alguns peões. Após ouvir Rodrigo falando seu nome, a ex-panicat se revoltou:

“Era bem óbvio [a indicação], né. Ele se afastou de mim essa semana. Na verdade, essa desculpa não é desculpa. O senhor perfeição adora apontar defeito em todo mundo. Ele nunca erra, nunca errou. Então, beleza”, declarou. “O motivo é porque eu curto festa, me divirto e ele ficou bravo com isso. A felicidade dos outros incomoda”, disparou Carol.

Rodrigo, entretanto, pediu a palavra para responder Carol e justificou que seu voto também tem haver com o fato da peoa ter ficado bêbada na festa ‘arco-íris’ e ter dado trabalho dentro da sede de “A Fazenda 2020”.

“Ah, totalmente equivocada a visão dela a respeito disso. Eu não aponto defeito de ninguém. Falta no meu olhar pra ela o fogo no olhar. Olhar e ver a pessoa apenas transitando e sendo feliz, não vejo esse fogo. Outro agravante: como não bebo, ela deu muito trabalho para gente, subiu na mesa bêbada e não podemos tolerar punição. Isso é convivência. Tudo o que a gente faz aqui não some como fumaça”, rebateu.

Como foi a formação da segunda roça

A segunda roça de “A Fazenda 2020” foi formada com Carol, Luiza Ambiel, Lidi Lisboa e JP Gadêlha. Carol foi indicada pelo fazendeiro Rodrigão. Luiza Ambiel foi a mais votada da casa, com 6 votos e, seguindo o regulamento do reality, teve que puxar um peão da baia para a berlinda. A atriz puxou Lidi Lisboa. Já JP foi o quarto participante a formar a roça. O bombeiro foi o último peão a “sobrar” na dinâmica do “resta um”.

Carol, Lidi e JP disputam a prova do fazendeiro e podem se livrar desta roça de “A Fazenda 2020”. Já Luiza está fora. A atriz foi vetada por Biel que tinha o poder da chama vermelha. Juliano Ceglia, o dono dos poderes, ficou com o verde. o repórter poderia escolher entre ficar com imunidade ou levar R$ 10 mil. Ele optou pelo dinheiro.

