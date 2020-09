A Fazenda 2020: Cartolouco afirma que é bissexual em conversa

Cartolouco foi questionado se “jogava nos dois times” em relação a sua orientação sexual. Para explicar sua orientação sexual, ele usou o futebol como exemplo e disse: “mais Grêmio do que Inter”.

O jornalista Lucas Strabko, também conhecido como ‘Cartolouco’, revelou ser bissexual. Em papo com a peoa Stéfani Bays, o ex-apresentador do Grupo Globo acabou dizendo que “joga nos dois times”. Além disso, se mostrou bastante à vontade para falar sobre o tema em A Fazenda 2020. A declaração aconteceu no dia 13, vem ver o que rolou:

Cartolouco foi questionado em seguida pela participante se “jogava nos dois times” em relação a sua orientação sexual. Para explicar se mantinha relações com homens ou com mulheres, ele usou o futebol como exemplo e disse: “mais Grêmio do que Inter”.

“Você é do mesmo time que eu? Você é grenal também?”, perguntou a maquiadora. Lucas então respondeu: “Sou raramente grenal, mais Grêmio do que Inter”, em alusão aos times clássicos do Rio Grande do Sul. Bays já respondeu dizendo que meio a meio. “Às vezes eu quero um pouquinho de Inter”, completou o jornalista.

Surpresa, a ex-participante do “De férias com o ex” perguntou se eles realmente estavam falando do mesmo assunto. Sem hesitar, ‘Cartolouco’ reforçou dois que estavam falando sobre a vida amorosa. Stéfani então abraçou Lucas e elogiou o participante após a declaração.

#AFazenda: Revelou! Cartolouco assume que é bissexual. Será que o Biel já tá sabendo? (🎥: @sigaplayplus) pic.twitter.com/4DMhwgAcYa — POPMais (@portalpopmais) September 14, 2020

Que horas é exibida A Fazenda 2020?

Que horas começa “A Fazenda 2020? De acordo com a programação Record (TV aberta), o reality show será exibido todos os dias depois das 22h30.

Programação

O reality será exibido diariamente a partir das 22h30, confira a programação de cada dia da semana:

Segunda-feira: Prova de Fogo para definir quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira: Formação da Roça (ao vivo)

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro da Semana (ao vivo)

Quinta-feira: Eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: Convivência dos peões + começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado: exibição da festa que aconteceu na noite anterior (gravado)

Domingo: Convivência dos peões (gravado)