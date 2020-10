A Fazenda 2020: Cartolouco é 4º eliminado do reality da Record

O jornalista esportivo Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, levou a pior entre a votação do público e foi o quarto eliminado da disputa de R$ 1,5 milhão do programa A Fazenda 2020. A votação ficou nos trends topics twitter e com apenas 24,90% dos votos, ele volta pra casa. Biel e Jojo Todynho seguem no jogo.

Sendo um dos assuntos mais comentados no Twitter, a 4ª roça revelou Cartolouco, de 26 anos como o quarto eliminada do reality A Fazenda 2020 com 24,90%. O sonho do prêmio de R$ 1,5 milhão acabou para o cantor, mas continua para os outros participantes. Ele disputava a roça com Biel e Jojo Todynho, no entanto, acabou levando a pior na porcentagem de votos registrados pelo público de casa. Inclusive, essa é segunda roça do peão, que sai eliminado do jogo.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Jojo (44,31%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, a funkeira retornou à sede. Por fim, foi anunciado o primeiro eliminado da edição, e Biel (30,80%) conseguiu levar a melhor contra Cartolouco, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020. Quem voltou para casa?

Volta de Jojo Todynho

Com muita emoção, Jojo Todynho foi a primeira a retornar para a sede de A Fazenda 2020 e logo foi abraçado pelas amigas de confinamento. A funkeira tirou o salto, fez o caminho agradecendo e chegou na sede dizendo: ‘piu, piu, piu’. No entanto, Lidi e Juliano Ceglia não fizeram caras de bons amigos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja como Jojo Todynho foi recebida na sede pelos peões, após ser salva da #EliminaçãoAFazenda! Juliano Ceglia não pareceu muito feliz com o retorno da funkeira 🔥😶 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/VLsuOVSafQ — A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2020

Volta de Biel

No entanto, a volta de Biel à sede de A Fazenda 2020 não foi tão comemorada entre os participantes. Logo após abrir a porta, Biel foi recepcionado pelo peão Juliano Ceglia, e foi visível a emoção nos abraço entre os dois. Os outros participantes, como Tays Reis, aplaudiram a volta do cantor,

Veja a volta de Biel para a sede e como o cantor foi recebido pelos peões! 🔥😶 #EliminaçãoAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/bBMx8i8KUB — A Fazenda (@afazendarecord) October 9, 2020

O eliminado da noite em A Fazenda 2020

“Sua vontade de viver, ela é empolgante ela é inspiradora, continua assim enfrentando seus problemas de cabeça erguida”, disse Marcos Mion, para o eliminado da noite, Cartolouco.

https://twitter.com/afazendarecord/status/1314407569998446592