A Fazenda 2020: Cartolouco joga bastão em Mion e assusta apresentador

Na madrugada cheia de emoção em A Fazenda 12, Lucas Strabko, o Cartolouco acabou pegando Marcos Mion desprevenido. Durante a prova misteriosa com a volta dos eliminados, o jornalista arremessou um bastão no apresentador da RecordTV.

Mion é alvo de bastão em prova de A Fazenda

Enquanto comemorava uma etapa da prova em A Fazenda, Cartolouco se empolgou. Depois de pular no colo de Biel, ele saiu gritando e disparou: “Toma, Mion, meu pau é seu”.

Rapidamente, Mion desviou o objeto que foi arremessado e deu um grito de susto. No momento, ele estava em uma plataforma no alto, para ficar longe dos fazendeiros devido ao protocolo de segurança por causa do Covid-19. Os demais peões ficaram chocados com a situação.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Curiosamente, as câmeras do PlayPlus mudaram justamente na hora. Deixando os fãs do programa curiosos, a câmera saiu da área de provas e foi para a piscina. Este fato irritou alguns internautas. Além disso, vários comentaram sobre a atitude de Cartolouco.

Assista ao vídeo:

Cartolouco explica brincadeira com Mion

Após a repercussão na internet, Cartolouco decidiu se manifestar. Apesar da brincadeira com o apresentador de A Fazenda, ele foi criticado por sua atitude. Sendo assim, ele se defendeu no Twitter logo que deixou a sede.

“Gente, ninguém disse nada do bastão para o Mion. Eu joguei para ele. E foi MUITO longe. Muito. Ele deu risada”, explicou, desmentindo que teria machucado Mion.

“Vocês se importam demais com umas coisas que não tem nada a ver. Se eu comemoro, estou errado. Tem que ficar quieto se ganha. Eu fico feliz mesmo”, disparou o ex-repórter da Globo.

Gente, ninguém disse nada do bastão para o Mion. Eu joguei para ele. E foi MUITO longe. Muito. Ele deu risada. Vocês se importam demais com umas coisas que não tem nada a ver. Se eu comemoro, estou errado. Tem que ficar quieto se ganha. Eu fico feliz mesmo. — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) December 13, 2020

Reencontro dos peões com eliminados em A Fazenda

Sem aviso prévio, os ex-peões entraram de surpresa na prova misteriosa desta madrugada de domingo (13). Jojo Todynho, Lipe, Tays, Biel, Lidi Ribeiro e Stéfani, tiveram o reencontro com os 14 eliminados. Quando Mion anunciou a entrada dos eliminados, a surpresa e emoção tomou conta de A Fazenda. Na área de jogos, eles realizaram a última prova da temporada.

Para completar, Lipe Ribeiro foi o vencedor da prova, levando para casa um carro zero. Juntamente com ele na disputa, Raissa Barbosa e Lucas Maciel ganharam R$20 mil cada.