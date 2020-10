A Fazenda 2020: Cartolouco pede selinho de presente para Luiza; Assista

Cartolouco celebrou 26 anos nesta terça-feira (6) dentro do confinamento A Fazenda 2020. Além da comemoração, ele fez um pedido prá lá de especial para a peoa Luiza Ambiel. Vem ver o selinhos dos dois.

O reality A Fazenda 2020 teve um dia especial para um dos participantes. Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, celebrou 26 anos nesta terça-feira (6) dentro do confinamento rural. Além da comemoração, ele fez um pedido prá lá de especial para celebrar a data.

A Fazenda 2020: Cartolouco celebra aniversário no reality

Apesar de comemorar o aniversário em um confinamento e longe dos familiares, Cartolouco dedicou o primeiro pedaço do bolo para os paes. Assin, na área externa da sede do reality A Fazenda 2020, os peões se reuniram com o intuito de cantar parabéns para o rapaz, e não poderia faltar a frase clichê não é: “com quem será.”

"É uma emoção absurda estar com vocês aqui", Lucas Cartolouco faz discurso de aniversário, na "festinha" organizada pelos peões na tarde desta terça (6) 🎉🎂 Quer ver mais de #AFazenda12? Acompanhe em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/yInVcUfwKp — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 6, 2020

Juntamente com o ‘parabéns pra você’, os participantes cantaram: ‘com quem será’. No entanto, como já era de esperar, o nome dito para a brincadeira foi da peoa Luiza Ambiel. Isso mesmo. E Cartolouco ainda aproveitou a oportunidade para se declarar para a atriz. Ele disse: “Demorei 26 anos para encontrar o amor da minha vida”.

Veja o momento do selinho de Cartolouco e Luiza em A Fazenda 2020

a pessoa que tem luiza ambiel como fav não tem UM DIA DE PAZ pic.twitter.com/ut0fXBjVH6 — αмαиdα 🛁 (@feelsgioanto) October 6, 2020

Será que vai dar namoro entre Cartolouco e Luiza?

Antes de tudo, não é de hoje que o jornalista demonstrou estar a fim da atriz. Na festa passada em A Fazenda 2020, ele ficou todo assanhadinho pro lado de Luiza, que a todo momento tentava desviar do assunto. Os dois já até se beijaram antes, mas nada sério. No entanto, após essa declaração, será que rola algo a mais entre Carolouco e Luiza Ambiel? Se terá ou não, só iremos descobrir ao longo do programa.

Luiza corre o risco de ir para a roça

Na noite desta terça-feira (6) em A Fazenda 2020, acontece a 4º formação da roça. No entanto, Luiza Ambiel foi escolhida por Tays Reis para compor o time da baia esta semana. O que significa, que ela tem chance de ser puxada pelo mais votada desta noite e ir direto para a berlindo, mais uma vez.

Como alvo de quase todas as formações da roça até agora, Luiza corre mais riscos de ir para a berlinda novamente, estando na baia. Entretanto, o jogo pode mudar e o foco desta vez, pode estar em outro peão. Mas, ainda assim é preciso ficar atento no jogo e saber votar no adversário certo.