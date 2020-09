A Fazenda 2020: Cartolouco promete ‘guerra de cocô’ no reality

Lucas Strabko, o Cartolouco, resolveu animar A Fazenda 2020 com uma de suas brincadeiras registradas: ‘guerra’ de cocô. Na tarde desta segunda-feira (14), o jornalista sugeriu a travessura para Lucas Selfie, que topou de imediato.

A ideia do peão surgiu durante uma conversa no ofurô com Tays Reis, JP Gadêlha, Lipe Ribeiro, Biel e MC Mirella. O assunto em questão, aliás, era a limpeza das fezes dos animais. O intérprete de Química opinou: “Eles estam fazendo guerrinha de bosta na madrugada, não é possível”. Sem pensar duas vezes, surpreendentemente, Cartolouco colocou a brincadeira incomum em questão.

lucas e cartolouco querendo fazer guerra de BOSTA……… meu deus veyr…… pic.twitter.com/Wo8kbn0J7v — dudu (@boanoitebritto) September 14, 2020

“A gente vai fazer! [Vamos] botar sunga, óculos e nós vamos fazer a guerrinha de bosta”, afirmou o jornalista. No entanto, a brincadeira não foi aceita pelos demais peões de A Fazenda 2020, exceto Selfie. “É o fim de carreira total!”, afirmou JP. “Ai, que nojo, que sujeira”, Tays.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Apesar de ter topado a travessura, Lucas se mostrou preocupado. O peão falou em concretizar o combinado quando estiver na Roça, isso porque geraria punição e daria motivo para receber votos da casa. Strabko então tranquilizou o colega e disse que já havia conversado com Rodrigo Carelli, direto do reality, sobre a possibilidade de fazer uma ‘guerra’ no jogo.

“Não, não, eu perguntei antes! Perguntei para o diretor: ‘Se eu fizer guerrinha de bosta, tem punição?’ Ele falou que não”, contou o jornalista. A intérprete de Metralhadora se recusou a participar e aconselhou os dois a desistirem da ideia. “Não vai ser ‘da hora’, é sério! Ouve! Por isso que o ser humano apanha, a gente traz conselhos e não ouve. Se conselho fosse bom, não dava, vendia”.

Cartolouco já foi pivô de guerra de álcool gel

Lucas Strabko ficou famoso em 2015 quando ainda era estagiário da Globo, onde atuava em reportagens descontraídas e que geravam críticas do público. Apesar dos haters, o famoso tinha liberdade para continuar apostado no seu método, já que rendia audiência.

Em fevereiro o agora peão de A Fazenda 2020 ganhou destaque na mídia de entretenimento após ser flagrado em uma guerra de álcool gel na redação de jornalismo da Globo. O famoso e um colega de redação não se intimidaram e viraram meme e alvo de críticas. Uma vez que o Brasil já havia registrado o primeiro caso de Covid-19 e se preparava para encarar a pandemia. O momento aconteceu durante a entrada ao vivo da jornalista Fabíola Andrade, no SporTV.

Devido a travessura de Cartolouco, a Globo optou pelo seu desligamento a fim de evitar críticas. Mas antes disso, a emissora tentou uma manobra pra manter o seu contratado no quadro de funcionários. Lucas chegou a ser mandado para trabalhar no departamento de jornalismo do Rio, mas após outra travessura acabou perdendo o emprego. Desta vez, o famoso publicou uma foto seminu aderindo ao Desafio do Papel higiênico.

Primeira semana de Cartolouco em A Fazenda 2020

O jornalista esportivo foi nomeado o primeiro morador da Baia em uma votação entre os peões logo no programa de estreia na última terça-feira (8). Além disso, outros três participantes também tiveram que morar no local por uma semana. Foram eles: Biel, JP Gadelha e Rodrigo.

Na Baia, os moradores ficam proibidos que usar o banheiro da sede, dormir em cama confortável e de levar qualquer objeto da casa principal para o local. A dinâmica também determina que um dos moradores da Baia tem lugar garantido na Roça de A Fazenda 2020.

Na primeira festa da décima segunda temporada do reality show, Cartolouco protagonizou beijo triplo com Juliano Ceglia e Mateus Carrieri. Além disso, o famoso protagonizou cenas engraçadas no game e punição coletiva por usar o banheiro da sede.