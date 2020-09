Jornalista comentou sobre a forma física da cantora em conversa com Juliano Ceglia; internautas o acusaram de gordofobia. Veja a reação da internet.

Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, foi criticado nas redes sociais na quinta-feira (10) após ter sugerido que Jojo Todynho realizasse uma cirurgia bariátrica para perder peso. O comentário do participante de A Fazenda 12, entretanto, foi feito durante uma conversa com Juliano Ceglia, que é atleta e jornalista.

“Tem uns corpos muito bonitos aqui, cara, umas meninas muito bem cuidadas”, opinou Cartolouco. “Mas você não acha que ela [Jojo] deveria fazer uma bariátrica? Não é perigoso, não?”, completou ele.

Cartolouco sugere bariátrica para Jojo Todynho

“Não sei, cara. ‘Tá pesado’ ali”, respondeu Juliano em “A Fazenda 2020”. “Mas naturalmente não dá [para perder peso]?”, insistiu ele. “Acho que dá, vai ter que tomar uns remedinhos para ajudar, mas a primeira coisa é o médico avaliar a situação”, declarou Juliano. Depois, Biel se juntou aos peões e também opinou: “Chega em uma situação que é quase irreversível”.

Cartolouco diz que tem uns corpos muito bonitos lá, umas meninas muito bem cuidadas. E depois pergunta se Jojô não deveria fazer uma bariátrica. #AFazenda12 pic.twitter.com/5StosFM1kK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 10, 2020

Reação da Web

Os vídeos viralizaram no Twitter, e Cartolouco, entretanto, foi acusado de gordofobia. “Está mais incomodado com o peso da Jojo do que ela mesma”, alfinetou uma internauta. “Quero ver ele falar isso na cara dela. Esse cara é muito desnecessário, já quero rejeição!”, criticou outra.

“A Jojo não faz um cirurgia porque se sente bem com o próprio corpo e não são pessoas gordofóficas como ele que vão fazer isso mudar”, disse mais uma. “Onde aperta para eliminar esse homem”, comentou um internauta. “Parabéns aí a quem tentou defender o Cartolouco. Esse maluco é um lixo.”, indignou-se outro.

Até Anitta saiu em defesa da amiga. No perfil no Instagram “Vem Buscar Hebe”, que postou o vídeo da conversa entre os peões, a cantora ironizou: “Bem cuidada? Tipo ele? Porque ele tá super, né?”.

Jojo Todynho vira rainha dos memes em “A Fazenda 12”

“A Fazenda 12” nem bem estreou e já consagrou Jojo Todynho a nova rainha dos memes. Autêntica, a cantora já disse que a veio e não parece estranhar o confinamento. Logo no início do programa, a peoa mostrou que não tem pudor e tomou banho sem sutiã.

A cantora está se sentindo em casa e em apenas dois dias já fez revelações, desabafos e até pegou no sono em uma aula online. Ícone!

Veja Jojo dormindo em aula online sobre as tarefas do confinamento:

jojo toddynho dormindo enquanto recebe as instruções de como cuidar dos animais pic.twitter.com/wKP7MnDX3W — acervo jojo toddynho (@acervojojotoddy) September 9, 2020