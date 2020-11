A Fazenda 2020 chega ao top 10; relembre os eliminados (e as tretas)

A Fazenda 2020 chegou ao deu top 10, o que significa que resta só a metade de peões que começaram o programa. Foram muitas emoções, muito choro e muitos discursos inflados em cada roça. Agora imagine a adrenalina se você for aquele que estreia o palco de Eliminação? Vem relembrar os dez eliminados da 12ª edição.

Fernando Beatbox: 1º eliminado de A Fazenda 2020

O rapper foi o primeiro eliminado do programa. Na roça disputada com Lucas Strabko, o Cartolouco, e Raissa Barbosa, ele recebeu apenas 22,45% dos votos e deixou o reality.

O rapper surpreendeu a todos quando foi anunciado como participante desta temporada. Seu nome não figurava em nenhuma das listas publicadas pelos principais veículos, que conseguiram antecipar quase todos os famosos escalados para A Fazenda 2020.

JP Gadêlha foi o segundo a deixar a sede

JP Gadêlha foi o segundo peão a ser eliminado de A Fazenda 12, no dia 24 de setembro. Entre as principais críticas do público estava a postura do peão no reality, muito distante do perfil que nas redes sociais que o levou a fama. Assim, ele foi derrotado pelas torcidas de Lidi Lisboa e Luiza Ambiel.

Na votação, ele recebeu apenas 26,06% dos votos do público para ficar no confinamento, enquanto Luiza teve 33,2%, e Lidi obteve 40,75%.

Rodrigo Moraes também deu tchau no início

Rodrigo Moraes foi eliminado do reality show na madrugada do dia 2 de outubro. O ator não teve uma torcida expressiva capaz de mantê-lo vivo no confinamento da Record. Ele disputou a roça com Biel e Raissa Barbosa, mas recebeu apenas 25,63% dos votos.

Cartolouco saiu em roça disputada com Jojo e Biel

Lucas Strabko, o Cartolouco, foi eliminado no dia 8 de outubro com 24,90% dos votos. Ele perdeu a 4ª disputa contra Biel e Jojo Todynho pela preferência do público. Apesar da curta participação, o jornalista ganhou algumas famas, como a de não gostar muito de banho. Polêmicas a parte, ele também divertiu um pouco.

A eliminação de Carol Narizinho foi decisiva

Em noite agita em “A Fazenda 2020” (RecordTV), Carol Narizinho foi eliminada do programa com 29,51%. Tays Reis foi a mais votada pelo público, recebendo 37,47%, seguida por Biel, com 33,01%. Biel foi o primeiro peão a ser salvo e liberado por Marcos Mion para voltar para a sede.

Relembre um dos momentos épicos da 12ª edição:

Luiza Ambiel, dona de polêmicas, foi a 6ª eliminada

A Fazenda 2020 chegou ao fim para Luiza Ambiel no dia 22 de outubro! A peoa foi eliminada da competição no programa ao vivo com 11,01% dos votos. A atriz perdeu a disputa contra Mateus Carrieri e Mirella. Sem dúvidas, a passagem da modelo foi fundamental para o “fogo no feno”.

Até mesmo sua eliminação foi memorável, confira:

Victória Villarim saiu na sétima roça de A Fazenda 2020

Logo após a saída de Luiza, Victória Villarim também disse adeus ‘A Fazenda 2020’. Após Em uma semana que deu o que falar no reality show A Fazenda, a dançarina Victória Villarim foi a sétima eliminada do jogo, tendo recebido apenas 19,24% dos votos do público para continuar.

Juliano Ceglia pôs fim ao grupo “Bico preto”

Oitavo eliminado de A Fazenda 12, o apresentador Juliano Ceglia pôs fim ao contraditório “Bico Preto”. Fiel parceiro de Biel, o jornalista disse adeus ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Lucas Selfie ganhou fama de jogador

O estrategista Lucas Maciel, o Selfie, foi eliminado de A Fazenda 2020 na madrugada do dia 13 de novembro, uma sexta-feira.

Mirella foi a 10ª eliminada de A Fazenda 2020

Na noite do dia 19 de novembro, mais um participante foi eliminado do reality A Fazenda 2020. Desta vez, a funkeira MC Mirella, de 22 anos, deixou o programa com 29,44% dos votos. Ela disputava a décima roça com Stéfani Bays e o ator Mateus Carrieri. E agora, quem será o próximo?

Qual é o top 10 de A Fazenda 2020?

Jojo Todynho

Biel

Jakelyne

Mariano

Stéfani

Mateus Carrieri

Lipe

Lidi Lisboa

Raissa Barbosa

Tays

