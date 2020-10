A Fazenda 2020: Choro, traição e bate-boca marcam a formação da 4ª roça

Jojo Todynho, Biel, Lucas Cartolouco e Luiza Ambiel estão na quarta roça de A Fazenda 2020. Confira o que atritos entre os participantes durante a votação.

Jojo rebate justificativa do fazendeiro Juliano

A primeira discussão da noite aconteceu entre Jojo Todynho e Juliano Ceglia. O fazendeiro da semana de A Fazenda 2020 indicou a carioca para o primeiro banquinho da berlinda e justificou o voto usando a briga que teve com a peoa durante o período da manhã.

O jornalista esportivo comentou: “não tenho nada contra, mas hoje ela me afrontou, dizendo que eu passo a mão na cabeça do Biel”. O paulista também disse: “acho que o respeito tem que prevalecer antes de qualquer coisa. Espero que ela não aceite isso como uma guerra, mas um aprendizado de uma pessoa que tem quase o dobro de idade dela”.

“Já esperava. Falei para a Luiza que eu posso até sair, mas saio falando tudo o que meu coração der vontade de falar. Passa pano, é a minha opinião e acabou”, respondeu a peoa de A Fazenda 2020.

Após um questionamento de Marcos Mion, Jojo completou: “a questão não é peitar. A questao… aí ele já está comprando barulho mais uma vez, passando pano para os amigos dele, nem mencionei nomes. Idade não quer dizer nada, pode ser mais novo ou mais velho, se eu tiver que falar, vou falar”.

O Fazendeiro Juliano decidiu indicar Jojo Todynho para a #RoçaAFazenda! Confira a justificativa do peão 🤠🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/ZWPC60wSSe — A Fazenda (@afazendarecord) October 7, 2020

Primeira peoa a sentar no banquinho da #RoçaAFazenda, Jojo Todynho rebate a justificativa do Fazendeiro Juliano 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/IOGvPJlJXi — A Fazenda (@afazendarecord) October 7, 2020

Jojo discute com Biel em A Fazenda 2020

Após Jojo votar em Biel, o funkeiro comentou: “complicado, procuro ficar na minha e saio como debochado. É simplesmente meu mecanismo de defesa, não vou mandar ninguém tomar naquele lugar quando me mandam tomar naquele lugar”. “Mandei e mando de novo”, rebateu a cantora.

Chegou a vez de Biel votar na #RoçaAFazenda, mas ao mandar indireta para Jojo Todynho, a peoa não ficou calada! 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/8rbrAa6Okv — A Fazenda (@afazendarecord) October 7, 2020

Luiza e Mariano brigam durante votação de A Fazenda 2020

Luiza, que na semana passada, foi votada por Mariano, retribuiu o voto do cantor durante a votação da semana. Quando o sertanejo ganhou o direito de resposta e começou a falar sobre a peoa, uma discussão começou.

“Eu estava esperando Mion, porque a Lu tem um certo problema em…”, começou a dizer o peão, que foi interrompido pela risada da atriz. “Eu nem falei nada c******”, reclamou Mariano. “Mas já começa falando que eu tenho um certo problema? Posso rir pelo menos?”, rebateu a peoa. “Vou repetir, ela tem um certo problema em receber uma opinião sobre ela. Antes de ouvir, ela já discorda”, afirmou o participante de A Fazenda 2020.

A briga continuou e Mariano citou o desentendimento entre a atriz e Jojo Todynho, na tarde de terça-feira (6), por conta de uma compota de doce de leite. Luiza se revoltou e disse que o peão não entendia o que era estar de TPM. Antes da discussão chegar ao fim, a peoa, que chorou por alguns instantes, disse que não queria mais conversar com o cantor e disparou: “manda ele cuidar do Camaro amarelo dele que ele ganha mais”, se referindo ao hit do sertanejo.

Cartolouco trai confiança de Luiza

Mesmo tendo uma semana em harmonia com Cartolouco, Luiza foi puxada para a roça pelo jornalista esportivo. A atriz ficou decepcionada com a atitude do peão e chorou. O participante de A Fazenda 2020 disse que tinha muito carinho por Luiza, mas que não teve escolha. A peoa rebateu dizendo: “esse carinho eu dispenso”.

https://twitter.com/afazendarecord/status/1313677038272811010