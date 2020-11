Na noite desta terça-feira (17), de formação da décima roça do reality rural A Fazenda 2020, a participante Jakelyne Oliveira resolveu ‘botar medo’ na funkeira, Jojo Todynho. Em um bate-papo na área interna, ela brincou com o fato da peoa estar sempre como Mariano, seu affair na casa.

A Fazenda 2020: Jake com ciúmes de Jojo com Mariano

Primeiramente, Jakelyne, Jojo, Mariano, Tays e Mateus Carrieri conversavam sobre as possibilidades da formação da roça desta noite. Em um dos momentos, a Miss Brasil 2013, que também é a fazendeira da semana, disse que poderia escolher votar em Jojo para a berlinda, por ela já ter votado nela e dizer que tudo bem, receber voto trocado em roça.

Logo após Jojo Todynho, Mariano e Mateus Carrieri voltar do lanche na área externa da sede, a Miss Brasil disse, durante uma brincadeira e outra. “Vota em mim, fica cheirando o cangote do meu macho”. Tays, que também estava no local ajudou colocar mais fogo na lenha, dizendo: “Levou seu macho pro pastel.”

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nesta manhã, a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, conseguiu se sair melhor na atividade das cores ao contrário e ganhou uma tarde do pastel, com direito a levar dois acompanhantes juntos. A funkeira escolheu levar Mateus Carrieri e Mariano. “Tá bom essa. Não fui boa em lampião, prova do fazendeiro eu não ganhei, pelo menos essa”, disse a Jojo após vencer a atividade de A Fazenda 2020.

"Troquei a conchinha", diz Jake para Mariano, ao se referir à amiga Tays. A miss ficou com "ciúme" de Mariano com Jojo, que convidou o cantor para o "jantar" especial na tarde desta terça (17) 👀🤐😂 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/Z8oxRF5Mjq — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 17, 2020

Jake falou sobre troco de voto com Jojo

Ainda na sala principal do reality A Fazenda 2020, a Miss disse, em tom de brincadeira, que poderia escolher indicar Jojo Todynho para a roça desta noite, com a justificativa da funkeira já ter votada nela na roça anterior. Segundo ela, na ocasião, a funkeira deixou claro que não ficaria chateada caso a peoa votasse nela para a roça, afinal, é um jogo. “Pode votar em mim, eu não ligo”, disse Jojo para Jake. Nesse momento, Mariano perguntou revelando preocupação. “Mas não nessa roça né?”. “Eu posso em quem eu quiser”, disparou a fazendeira, com ar de brincadeira.

Quem pode estar na mira da fazendeira?

Jakelyne Oliveira conseguiu o feito de ser fazendeira do reality pela terceira vez. Com isso, no programa ao vivo desta noite ele terá que indicar um peão direto para a roça. Em uma ocasião, ele revelou desejo de voto em MC Mirella. Mas, não descarta a possibilidade de votar em Lidi Lisboa, por ouvir da própria, que quer sair do jogo. A votação da décima roça acontece ao vivo pela emissora da Record TV, logo após a novela ‘Jesus’.

O apresentador Marcos Mion irá comandar a formação ao vivo, que conta com 5 roceiros e mais surpresas, com a dinâmica do ‘Resta Um’ e mais surpresas.