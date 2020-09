A Fazenda 2020: climão e rivalidade marcam o primeiro dia; Veja como foi

O primeiro dia de A Fazenda 2020 teve votação para quem ia para a baia, crushs, encontros com rivais e até bronca por causa de banheiro sujo. Vem ver o que rolou no primeiro dia dentro do reality.

A Fazenda 2020 mal começou e já reúne pérolas. Os 20 peões e peoas passaram o dia se conhecendo, brincando… e viraram o principal assunto nas redes sociais sem muito esforço. Teve votação para quem ia para a baia, crushs, encontros com rivais e até bronca por causa de banheiro sujo. Vem ver o que rolou no primeiro dia dentro do reality.

Veja a programação completa da nova edição.

MC Mirella reclama da presença de Raissa

“Olha, amante do meu ex. Eu não falei, eu não falei. Gente, eu não estou acreditando nesta palhaçada. Ah, eu não estou acreditando”, disse Mirella, em conversa com outra participante, sem citar o nome do ex. Em seguida, Raissa foi até Mirella e se apresentou. “Oi, prazer. Eu sou a Raissa”, afirmou, revelando constrangimento no reencontro entre as duas na A Fazenda 2020.

a mc mirella já entregou a primeira alfinetada para o fandom, me sinto alimentado nos primeiros minutos

#afazenda pic.twitter.com/m78QBmasy6 — biel 🐨 (@theclassicy) September 9, 2020

Rivalidade em A Fazenda 2020

Para alguns participantes, a rivalidade não começou na disputa pelo R$ 1,5 milhão, mas sim no De Férias com o Ex (MTV). Stéfani e Lipe e Mirella e Raíssa são velhos conhecidos do reality de casais e mostraram uma certa tensão na estreia de A Fazenda 2020.

Paixões da Jojo em A Fazenda 2020

Jojo Todynho movimentou as redes sociais, mas também a casa. A cantora de “Que tiro foi esse?” brincou com os peões e lançou um crush no cantor Mariano, do hit Camaro Amarelo. Quem shippa?

A JOJO DIZENDO QUE TEM CRUSH NO MARIANO 🆘 pic.twitter.com/RXTi5o7UK1 — nat (@porraanatt) September 9, 2020

Lidi Lisboa lançou o primeiro climão

O clima de festa não durou muito no primeiro dia de A Fazenda 2020. Lidi Lisboa foi a primeira participante a reclamar na edição. Mostrando personalidade forte, a atriz deu um puxão na orelha dos peões. “Por gentileza, os homens que vão ao banheiro, por favor, não precisa pingar na privada porque as mulheres agradecem. Se puder fazer sentado, ninguém vai deixar de ser menos homem por conta disso”.

Lidi Lisboa já chega servindo tudo, e surge uma nova suprema #AFazenda.pic.twitter.com/iRwQpN8P0J — cretina (@cretinaofc) September 9, 2020

Punição em A Fazenda 2020

Já no primeiro dia de A Fazenda 2020, Cartolouco e Biel levaram punição por tomarem banho na sede. Acontece que os dois estão na baia; local onde os cavalos dormem, então sem mordomias que o casarão tem. Apesar de estar no regulamento, os dois peões ignoraram as regras e deixou os participantes de cara feia. Aliás, todos os peões acabaram punidos: 6 horas sem gás.

Quem são os participantes?

Participantes surpresas em A Fazenda 2020

Fernandinho Beatbox , músico, 45 anos

, músico, 45 anos Mateus Carrieri , ator, 53 anos

, ator, 53 anos Rodrigo Moraes, apresentador, 35 anos

apresentador, 35 anos Luiza Ambiel , atriz, 48 anos

, atriz, 48 anos Juliano Ceglia , jornalista esportivo, 42 anos

, jornalista esportivo, 42 anos Lidi Lisboa, atriz, 36 anos

Que horas é exibida “A Fazenda 2020”?

Que horas começa “A Fazenda 2020? De acordo com a programação Record (TV aberta), o reality show será exibido todos os dias depois das 22h30.

Como assistir 24 horas por dia?

A Fazenda 2020 terá transmissão em tempo real (24 horas por dia) para assinantes do pay-per-view. O PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, disponibilizará para o assinante de um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis.