A Fazenda 2020: com 4,87% dos votos, Lipe Ribeiro é o quarto colocado

Lipe Ribeiro conseguiu apenas 4,87% dos votos do público e ficou na quarta colocação da grande final do reality A Fazenda 2020. Logo no início do programa, o apresentador Marcos Mion anunciou que um finalista seria anunciado antes de revelar os três finalistas da noite. Após um resumo do programa, o empresário e ex-MTV foi anunciado como 4º lugar.

Final A Fazenda 2020

O programa desta quinta-feira (17), começou com fortes emoções. Logo no começo, o público de casa pôde rever os participantes já eliminados da edição de número 12. O apresentador também mostrou o ‘votômetro’, mostrando um mapa com a quantidade de votos por cada região.

Antes de mostrar os melhores momentos da edição, Lipe Ribeiro foi anunciado como quarto lugar de A Fazenda 2020. Ao receber a confirmação, o agora ex-peão, aplaudiu por ter participado do programa. Sendo assim, Jojo Todynho, Stéfani Bays e Biel seguiam como trio de finalistas para saber quem ganhará o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão.

Biel, Jojo ou Stéfani?

Com a saída de Lipe Ribeiro, o apresentador Marcos Mion anunciou que a votação seguia de onde parou. Sendo assim, Jojo Todynho, Biel e Stéfani Bays seguem na corrida para a grande final de A Fazenda 2020. Ao final do programa ao vivo, apenas um participante será revelado como vencedor.

Como votar na final?

Passo 1: Acesse o portal do R7.com (https://www.r7.com/). Logo na página inicial, clique na foto dos três participantes indicados à roça, e será direcionado para a página de votação.

Passo 2: Selecione a pessoa que você quer que continue no jogo. Sendo assim, o menos votado corre mais risco de ser o próximo eliminado.

Passo 3: Escolha o seu participante favorito, clicando na foto [que você quer que continue] e em seguida, clique em ‘VOTAR’. Outro diferencial da votação da Record TV, é que não é preciso fazer nenhum tipo de cadastro no site para conseguir votar. Como por exemplo na ‘Gshow’ – onde é preciso fazer um ‘cadastro’ para só assim, iniciar a Votação A Fazenda 2020.

Passo 4: Depois de selecionar o seu participante favorito e só clicar na opção ‘votar’, é aguardar a computação do voto. Logo em seguida, a confirmação será mostrada na tela assim: ‘Voto computado com sucesso !’

Passo 5: Caso você queira continuar votando, basta clicar em ‘Votar novamente’ e refazer o mesmo processo. Caso queira votar em outro participante, é só voltar e clicar na foto. A votação da roça de A Fazenda 12, acaba nesta quinta-feira (17), ao vivo pela Record TV. O público de A Fazenda 12 vota apenas no portal R7.com.