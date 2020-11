Com a volta de Biel como novo fazendeiro do reality A Fazenda 2020, alguns participantes automaticamente viram possíveis alvos de votação. Um exemplo é Stéfani Bays, que declarou rivalidade no jogo. Após o cantor abrir a porta da sede na madrugada desta quinta-feira (5), alguns peões recriaram o famoso ‘meme do caixão’, utilizando a peoa como ‘vítima’. Eles levantaram a ex-MTV logo após a revelação do novo dono do chapéu. Vem ver.

Peões recriam ‘meme do caixão’ em A Fazenda 2020

Tudo foi pensando antes da revelação do novo fazendeiro. Lucas Selfie disse que dependendo de quem voltasse com o chapéu, iria causar na próxima festa. Ou seja, aproveitar ao máximo a noite, já que poderia ser indicado à roça. Ao aguardar na sede o retorno de volta de Biel, Mateus e Tays Reis, os peões relembraram o meme e fizeram um acordo entre eles. Caso a ex-Vingadora conseguisse vencer, MC Mirella “morreria”. Caso o ator Carrieri conquistasse o chapéu, o “enterro” seria de Lucas Selfie, que aliás, adoro colocar fogo no feno!

Agora, caso Biel fosse o fazendeiro, a “vítima” seria Stéfani Bays. Quando Tays retornou à sede de A Fazenda 2020, Mirella logo questionou quem era o vencedor da prova. A roceira entregou o resultado e, em seguida, os peões Mariano, Lucas Selfie, Juliano Ceglia e Raissa Barbosa recriaram o meme. Enquanto levantavam a peoa, eles dançaram e cantarolaram a música do meme do caixão, o que arrancou gargalhadas dos peões e também do apresentador Marcos Mion.

Biel volta para a sede para assumir o posto de Fazendeiro e os peões brincam fazendo o meme do "enterro" de Stéfani 😂 #ProvaDoFazendeiro Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/uroJN3EyIb — A Fazenda (@afazendarecord) November 5, 2020

Como sempre, tudo o que acontece no programa vira meme nas redes sociais. E claro, esse ‘meme do caixão’ recriados pelos participantes do confinamento rural, não poderia ser diferente.

FIZERAM O MEME DO CAIXÃO COM A STÉFANI COM O BIEL VOLTANDO FAZENDEIRO. HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA #ProvadoFazendeiro pic.twitter.com/vIF8e8SdzZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) November 5, 2020

FIZERAM O MEME DO CAIXÃO COM A STEFANI KKKKKKKKKKK AUGE#AFazenda12pic.twitter.com/SSGNwdeebP — ron entendeu? (@ronnrichard) November 5, 2020

Como surgiu o ‘meme do caixão’?

No começo da pandemia do novo coronavírus, você já pode ter visto pela internet um vídeo em que homens começam a dançar segurando um caixão no meio de um funeral. As imagens foram compartilhadas e muitas pessoas utilizaram para ilustrar situações engraçadas do dia a dia no isolamento exaustivo.

Segundo a rede britânica BBC, o vídeo retrata um cortejo fúnebre que aconteceu, de fato, em Gana. “Os carregadores de caixões elevam o ânimo nos funerais em Gana com danças loucas. As famílias pagam cada vez mais dinheiro pelos seus serviços para que se possam despedir dos seus entes queridos desta forma”, explica um documentário da BBC. A tradição foi criada pelo agente funerário Benjamin Aidoo. Ele quis acrescentar coreografias animadas ao trabalho e dá a opção de “solene ou espetáculo” aos seus clientes.

O vídeo viralizou com a música eletrônica “Astronomia 2K19”, de Stephan F., uma versão remix.

Como Stéfani se tornou opção de voto para Biel?

Não é de hoje que a ex-MTV e o cantor Biel se mostram rivais no reality A Fazenda 2020. Durante a formação da 8ª roça, o peoa criticou o discurso do colega e ainda por cima deu o voto para ele ao vivo. Na ocasião, ela disse: “Eu vou ajudar o Biel fazer o jogo dele de calejado, apedrejado, de vítima sempre votado, meu voto é nele de novo, o que não é nenhuma surpresa que é a mesma coisa, e seria recíproco também”.