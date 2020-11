Mais uma formação da roça acontece no confinamento rural de A Fazenda 2020. Com essa, já é a nona votação que os participantes encaram durante programa ao vivo, que conta com a apresentação de Marcos Mion. Mas, desta vez não terá a temida dinâmica do ‘Resta Um‘. No entanto, um poder extra pode definir o rumo da roça.

A Fazenda 2020: como será a 9ª votação da roça?

Como de costume, primeiramente o apresentador pede para o dono do lampião dos poderes abrir o cadeado e retirar os poderes da chama vermelha e verde. Neste caso, a vencedora da prova de fogo de domingo (8) foi MC Mirella. Ela levou a melhor contra Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Ou seja, ela será a primeira participante a descobrir quais os dois poderes da noite. O público de casa já sabe o poder da chama vermelha, que foi escolhido através do aplicativo TikTok. Que é: ‘o dono do poder deverá escolher dois peões. Um para ganhar o prêmio de R$ 10 mil reais. E o outro, para ser o 4º roceiro’.

Em seguida, Mirella terá que escolher com qual poder (verde ou vermelho) escolherá ficar. E depois repassar o outro para algum participante da casa. O escolhido para receber o poder da chama vermelha, ganha R$ 10 mil e terá que indicar o quarto roceiro da noite.

Indicação do fazendeiro da semana

O passo seguinte é a indicação do fazendeiro da semana. Neste caso, Biel. Ele estava na roça passada, mas conseguiu vencer a prova e escapar de vez da berlinda. Sendo assim, ele ganhou a chance de escolher um peão que irá direto para a 9ª roça de A Fazenda 2020. Como de costume, Mion pedirá ao cantor para dizer primeiro sua justificativa de voto, e em seguida, indicar o primeiro roceiro.

A votação da casa

Depois do lampião de Mirella e o voto do fazendeiro Biel, começa a votação da casa. Cada peão, inclusive o primeiro roceiro, escolhe um participante para ir para a roça. Assim, como o fazendeiro, o apresentador pede que cada confinado primeiro diga sua justificativa, e em seguida, o voto. Na maioria dos casos, esse é um dos momentos que acontece o fogo no feno entre os peões.

Mion começa escolhendo um pouco por um para falar. Aleatoriamente. Após concluir, é computado os votos e o participante que tiver mais votos pela casa, será o segundo roceiro da noite.

O 3º roceiro é definido entre os participantes da baia. O segundo mais votado pela casa, terá que escolher entre Lipe Ribeiro, Stéfani Bays, Lucas Selfie e Mariano. Um deles terá que ocupar o banquinho do terceiro roceiro da noite do reality A Fazenda 2020.

Poder Extra de Biel em A Fazenda 2020

Com o poder extra de Biel, a noite desta terça-feira (10) não terá a tradicional dinâmica do ‘Resta Um’, tão temida pelos peões e principalmente pela ex-Vingadora Tays Reis (que já encarou 2 duas por causa dela). O peão venceu uma atividade patrocinada na segunda-feira (9) e ganhou uma miniatura de avião com as coordenadas. Segundo a produção, o ‘prêmio’ se trata de um poder extra para a formação da 9ª roça.

A produção também informou que Biel receberá instruções de Marcos Mion durante o programa ao vivo. Além do ‘poder extra’, o fazendeiro da semana ganhou uma série de prêmios que serão entregues em sua casa nas próximas semanas, enquanto ainda estiver no confinamento rural de A Fazenda 2020.