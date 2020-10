A Fazenda 2020: com recorde de votação, Luiza Ambiel é a 6ª eliminada

Com mais um recorde, na noite de quinta-feira (22) mais um confinado do reality rural A Fazenda 2020 foi eliminado do jogo. A ex-Musa da Banheira do Gugu, Luiza Ambiel deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, com 11,01 % dos votos. Ela disputava a permanência no programa com MC Mirella e Mateus Carrieri. Sendo assim, ela se torna a 6ª participante eliminada do jogo.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Mirella (18,62%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, a funkeira retornou à sede. Por fim, foi anunciado o 6º participante da edição, e o ator Mateus Carrieri (70,37%) conseguiu levar a melhor contra Luiza Ambiel, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Peões pediram votos para o público

Luiza Ambiel: A Fazenda 2020 – “Hoje eu preferi falar com meu coração. Eu quero pedir para as pessoas mais uma vez, se puder, me deixar voltar. Eu sei que eu sou uma pessoa assim, muito intensa. Eu tô muito feliz, muito brava, muito triste, ou se eu estou com vontade chorar, choro mesmo. Eu sei que eu erro bastante, mas eu queria muito ficar, a gente tá longe da família, dos filhos, mas é muito bom esse projeto, é muito bom estar aqui, é uma oportunidade única, que nunca mais vai acontecer na situação que se encontra tudo. Então, eu queria muito pedir às pessoas, porque é o público que manda aqui.”

Ouça a defesa de Luiza Ambiel, que pede o seu voto para permanecer no reality 🔥 #EliminaçãoAFazenda 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/H8Rz6pF8hx — A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2020

Mateus Carrieri: A Fazenda 2020 – “Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz por tá aqui, essa experiência têm sido fantástica. Senti um pouco do trabalho do homem de campo. Eu sei que é um pouco diferente, mas o contato com os bichos, fazer alguma atividade com eles, o respeito que a gente tem que ter com os animais e também com as atividade de uma fazenda. Eu adorei tudo isso, adorei conhecer algumas pessoas, tô feliz com meu auto-controle. É, eu tinha uma responsabilidade muito grande, por ser o mais velho da turma. Então, eu tô feliz, acho que minha família e meus filhos estão feliz com a minha participação aqui. E se você aí de casa, curti tudo o que eu fiz aqui, me deixa ficar mais um pouco, eu tô adorando esse projeto, adorando estar aqui”.

Mateus Carrieri pede o seu voto para não levar a pior na #EliminaçãoAFazenda. Corre no https://t.co/BI6BWxc5pH! 🔥🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/6UG42BXFNb — A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2020

MC Mirella: A Fazenda 2020: “Fala família, queria muito pedir pra vocês deixarem eu ficar, tá sendo uma oportunidade incrível tá aqui. Talvez se fosse em outro tempo, eu não poderia estar aqui. E eu queria muito pedir pra vocês votar, galera que tá acompanhando, que está gostando. Fiz amizades aqui, também tive muitas decepções, consegui abrir o olho pra muita coisa durante essa semana, e eu queria muito continuar, principalmente pra poder resolver algumas coisas, não resolver né, ser justa com as coisas que estão acontecendo lá dentro”, disse Mirella em A Fazenda 2020, que continuou:

Confira a defesa de Mirella para permanecer no reality 🔥 #EliminaçãoAFazenda 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Ch601QuoFB — A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2020

“Tive uma decepção gigante com algumas pessoas lá dentro, e eu queria muito como seria a postura dessas pessoas, queria muito continuar, me ajudarem, galera que gosta de mim, manda pra vó, pro vô, pra tia, pro tio, ainda dá tempo.”