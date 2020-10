A Fazenda 2020: Com recorde de votação, Rodrigão é o 3º eliminado

O apresentador e modelo Rodrigo Moraes, levou a pior entre a votação do público e foi o terceiro eliminado da disputa de R$ 1,5 milhão do programa A Fazenda 2020. A votação bateu recorde de todas as edições e com apenas 25,63% dos votos, ele volta pra casa. Biel e Raissa Barbosa seguem no jogo.

Com recorde histórico de todas as edições, Rodrigo Moraes, de 36 anos foi o terceiro eliminada do reality A Fazenda 2020 com 25,63%. O sonho do prêmio de R$ 1,5 milhão acabou para o cantor, mas continua para os outros participantes. Ele disputava a roça com Biel e Raissa Barbosa, no entanto, acabou levando a pior na porcentagem de votos registrados pelo público de casa. Inclusive, a ex-miss Bumbum já soma duas roças com garantia de permanência na disputa.

Primeiramente, o apresentador Marcos Mion revelou que Biel (32,73%) seguia no jogo, sendo assim, com muita emoção, o participante pode retornar à sede. Por fim, foi anunciado o primeiro eliminado da edição, e Raissa Barbosa (41,61%) conseguiu levar a melhor contra Rodrigão, e assim, retornou à sede de A Fazenda 2020. Quem voltou para casa?

Volta de Biel

Biel retornou para a sede de A Fazenda 2020 e logo foi abraçado pelos companheiros Cartolouco e Tays Reis. No entanto, Jojo Todynho e Stéfani Bays não escondeu a cara de decepção pela volta do cantor.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja como Biel foi recebido na sede pelos peões! 🔥#EliminaçãoAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/HzwmpP0VCa — A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2020

Volta de Raissa

Antes de bater o sino para indicar seu retorno ao jogo, a ex-miss Bumbum Raissa pulou na piscina da sede de emoção. Logo após bater o sino e abrir a porta, ela foi recebida com pulos e gritaria. Mirella, Luiza, Stéfani, Carol Narizinho, Victória Villarim e Lucas Selfie comemoraram junto o retorno ao jogo. Mas, por outro lado, os outros participantes permaneceram em silêncio, só observando.

Veja como os peões da sede receberam Raissa depois da #EliminaçãoAFazenda 🔥 Teve até tibum na piscina! Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/3cttmQ7XhB — A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2020

O eliminado da noite em A Fazenda 2020

Rodrigo Moraes, o Rodrigão, foi o terceiro eliminado do reality da Record TV. Após a revelação, Marcos Mion fez um rápido bate-papo e elogiou o jogo do agora, ex-peão. Além disso, parabenizou o modelo pelo aniversário. Veja!

E o Mion bateu aquele papo rápido com Rodrigão, o peão eliminado da noite! Vem Ver os detalhes #EliminaçãoAFazenda 🤠 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/QDmg6SBVnR — A Fazenda (@afazendarecord) October 2, 2020

Sexta é dia de festa no reality

Após todo o stresse da eliminação, os participantes poderão curtir mais uma festa em A Fazenda 2020. Ou seja, todos poderão relaxar um pouco da tensão dos últimos dias. Juliano Ceglia, o novo fazendeiro da semana, terá muitos motivos para comemorar, já que assumiu o tão desejado chapéu, após vencer a prova contra Biel e Rodrigão na última quarta (30).

Vote também pode votar na Enquete A Fazenda 12, para saber qual será a indicação do fazendeiro.