A Fazenda 2020: com tema ‘Emojis’, peões agitam mais uma festa

Mais uma festa agita o reality A Fazenda 2020. Na noite desta sexta-feira (2), os participantes poderão curtir um dos momentos mais aguardados após uma semana tensa. Ainda mais, quando o tema da festa é “Emojis”. Mas, a gente quer saber, qual será o emoji escolhido para cada peão?

Na sede do reality da Record TV, o fazendeira da semana, Juliano Ceglia, informou para os peões de A Fazenda 2020, qual o tema da noite. Entretanto, antes de ler o painel, ele sugeriu: “Poderia ser alguma coisa com branco né”. Nesse sentido, outros peões opinaram: “Poderia ser circo”.

Mas, então ele leu o informativo do painel para o tema da festa desta sexta. Ele disse: “Feliz, confuso, triste ou com a língua pra fora. Hoje é a noite de se expressar com a festa “Emojis”, E aí, qual você vai ser qual emoji esta noite?” Na mensagem, também fala do uso de um celular, que poderá ser usado apenas em vertical, com conteúdos para alimentar a rede do TikTok.

A Fazenda 2020: Lipe e Lucas Selfie pintam o cabelo para festa

Na sede, os peões já se preparam logo cedo para mais uma festa em A Fazenda 2020. Lipe Ribeiro, o ex- ‘De Férias Com o Ex’ optou por deixar o cabelo todo platinado. Enquanto isso, Lucas Selfie que já apareceu anteriormente com o cabelo colorido, resolveu retocar as madeixas. No entanto, o resultado parece que ainda não foi o desejado. Resta aguardar o momento da festa.

Tá diferente o Lipe Ribeiro 🤔😂 Quer ver mais de #AFazenda12? Acompanhe em https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/3QRa1IPKZ3 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 2, 2020

Em conversa com Lidi Lisboa na cozinha da sede de A Fazenda 2020, Lipe mostrou o novo visual, mas alerta: “se ficar ruim eu jogo o roça bebê. Fica irado!”.

Visual do Lipe aprovado? Se ele não se acostumar, ele já tem uma solução… 💥 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/W3RUEicuxk — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 2, 2020

Cartolouco revela método para se barbear em A Fazenda 2020

Durante a preparação do novo visual para a festa, Cartolouco revelou seu método para cuidar da barba. Enquanto Lipe diz que “gosta dela cortadinha, não gosta de pelo incomodando a boca”, Cartolouco dispara: “Eu corto o bigode com o dente, vai crescendo e vou arrancando”. Nesse momento, Lucas e Lipe ficam sem acreditar e dão risada. “Onde é que eu fui me meter”, disse Lucas Selfie.

A reação do Lucas quando o Cartolouco disse que corta o bigode com o dente #AFazenda12 pic.twitter.com/IBCdlMVSSi — FALA SÉRIO 🔥 (@falaaserioo_) October 2, 2020

O que mais terá na festa ‘Emojis’?

A atração especial da noite ficará por conta do funkeiro MC Kekel, que chega com música de lançamento do seu mais hit “Tempos”. Por conta do protocolo de segurança contra a Covid-19, o cantor se apresenta em um tela. Além de Kekel, terá a participação de David Brazil, que dará um recada especial para os peões. A festa desta noite em A Fazenda 2020, promete ser um agito.