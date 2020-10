A noite de eliminação em A Fazenda 2020 na quinta-feira (29) foi bem diferente e o feno realmente pegou fogo! Após a Record TV anular a Prova do Fazendeiro, uma nova disputa aconteceu em tempo real, uma “nova” roça foi formada e quem estava na berlinda deu adeus ao jogo.

Com um total de 409.332.672 milhões de votos, mais um confinado do reality rural A Fazenda 2020 foi eliminado. Victória Villarim deixou a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, com 19,24 % dos votos. Ela disputava a permanência no programa com Lipe Ribeiro e Tays Reys. Sendo assim, ela se torna a 7ª participante eliminada do programa.

Como foi a sétima roça?

Inicialmente, o apresentador Marcos Mion revelou que Lipe Ribeiro (51,00 %) seguia no jogo e foi o primeiro a retornar para a sede. Por fim, foi anunciado que Tays Reis (29,76%) conseguiu levar a melhor contra Victória Villarim. Assim, a cantora também retornou à sede de A Fazenda 2020.

A Fazenda 2020: Peões voltaram a pedir votos para o público

Lipe Ribeiro: A Fazenda 2020 – “Tamo aqui. Hoje foi o dia mais louco da minha vida, talvez. Eu sei que talvez eu possa até ter me colocado fora do jogo nesse momento agora na prova que vocês assistiram. Mas como meu pai, Bolão, meu ídolo, tenho certeza que deve ta com muito orgulho de mim, sempre fala ‘nada vale você botar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz sabendo que nenhum dinheiro do mundo vai comprar sua paz’. Então fiz o que eu achava que deveria fazer. Então eu to aqui pedindo voto de vocês. Isso aqui é um sonho. Quem em conhece sabe que eu sempre quis ta aqui pra mostrar o Lipe que muita gente não conheceu, o Lipe que mudou, que errou muito e evoluiu. E como eu falei, eu, Tays e a Jake a gente tava todo mundo por um ali. Então quem ganhasse seria merecido. Então peço muito o voto de vocês pra ficar. Rapaziada TEAM LIPE. Vamo votar muito. É uma roça atípica. Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Vamo votar sem parar. Yah, desculpa pelo dia todo estar votando, mas luta mais um pouquinho”.

"Yá e Team Lipe, lutem mais um pouquinho", veja a defesa de Lipe para pedir o seu voto e permanecer no reality! 🤠 Corre para votar no https://t.co/BI6BWxc5pH. A eliminação acontece hoje mesmo, ao fim do programa! Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/Gbpk0RSEGl — A Fazenda (@afazendarecord) October 30, 2020

Tays Reys: A Fazenda 2020 – “Então, aconteceu de eu estar na roça. Eis que eu fique aqui. Muito obrigado por eu ter voltado da outra roça, às pessoas que se mobilizaram para fazer eu ficar. Peço pra vocês novamente. Pai, mãe, me desculpa se eu estou decepcionando em alguma coisa. Meus fãs também me perdoem, mas aqui dentro é tudo muito intenso e a gente, às vezes, fica perdido. Mas o que eu peço, humildemente, que vocês votem para que eu fique porque só eu sei da minha realidade lá fora. E acredito que esse programa pode mudar minha vida em vários aspectos como já tem mudado. Eu to muito abalada, to emocionada, não to emocionalmente bem. Mas eu quero pedir humildemente que vocês me ajudem a ficar se vocês se identificam comigo de alguma forma. Por favor, me ajudem a ficar”.

Muito emocionada, Tays pede o seu voto para não ser eliminada do jogo! 🤠 Corre para votar no https://t.co/BI6BWxc5pH. A eliminação acontece hoje mesmo, ao fim do programa! Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/shzx7Yf08E — A Fazenda (@afazendarecord) October 30, 2020

Victória Villarim: A Fazenda 2020 – “Eu sei que vocês estão aí lutando. Eu to até preocupada com a minha mãe, que ela deve ta maluca, meu Deus do céu. E só ela sabe a força que eu to aqui por ela. Vocês que se identificaram comigo, com a minha história, com o meu jeito, com tudo que ta acontecendo aqui comigo, vota muito pra eu ficar. Agora só depende de vocês. Eu quero muito continuar esse sonho aqui, quero muito continuar vivendo isso aqui. Eu tenho muitos planos, muitas coisas. E eu não queria que isso acabasse aqui. Eu quero continuar lutando toda semana porque ta sendo incrível pra mim e eu tenho certeza que isso já mudou a minha vida, mudou a vida da minha mãe que é meu bem maior. E é por isso que eu to aqui. Vou continuar lutando, mãe. Lutando por você. Eu te amo”.