A Fazenda 2020: como fica a rivalidade de Jojo e Lidi na reta final?

A Fazenda 2020 chegou à sua reta final nesta sexta-feira (04). Isso porque, faltam apenas 13 dias para a grande final do reality show. Na sede, em Itapecerica da Serra, grande São Paulo, restaram apenas 8 peões. Mas, final, como fica a rivalidade entre Jojo Todynho e Lidi Lisboa?. Especialmente hoje, as duas voltaram a lavar roupa suja.

Enquanto cuidava das ovelhas, Jojo aproveitou que Lidi estava por perto e chamou a cantora para uma conversa sobre a rivalidade das duas. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? relembrou as últimas duas semanas, em que travaram fortes discussões no ao vivo. Em uma ocasião, por exemplo, a cantora debochou da rival usando o seu cachorrinho adotivo Joaquim, que é surdo e tem problema na língua. “É por isso que o Joaquim não late, ele te atura”, debochou Jojo.

Mas na manhã de hoje, a cantora tentou fazer as pazes com a atriz protagonista de Jezabel dois dias após já ter pedido desculpas no ao vivo. No entanto, antes da tentativa de selar paz, Jojo relembrou quando salvou Lidi no resta um, mesmo ela não sendo sua prioridade em A Fazenda 2020.

“Eu deixei bem claro: ‘por ter me aproximado da Lidi no meio do jogo, ela e o Biel’. Ele não tenho contato mesmo e você eu me aproximei depois, por isso eu digo que fica como última prioridade, entendeu? Quando naquele momento eu te salvei, te salvei de coração”, explicou a carioca. “Eu concordo, também sou muito sincera”, respondeu Lidi.

“Não foi nada contra você, porque quando eu zero alguma coisa eu sigo e acabou”, disse e a peoa encerrando a rivalidade. Mas Lidi não deu tanta importância para o pedido de Jojo, “Eu entendi. Sério mesmo. Tô falando sério”, afirmou, em poucas palavras enquanto varria o chão sujo da área externa de A Fazenda 2020.

Como fica a rivalidade de Jojo e Lidi em A Fazenda 2020?

Com a eliminação de Jakelyne Oliveira, a rivalidade da cantora e da atriz pode esfriar, apesar de a Miss Brasil não ter envolvimento nessa confusão. Isso porque, próximo à final de A Fazenda 2020, Jojo percebeu que pegou pesado com a rival ao usar o cachorrinho dela com algumas limitações para desestabilizá-la no reality show.

Ao ouvir o deboche de Jordana sobre seu temperamento difícil, a atriz ficou com os olhos lacrimejados e perdeu a postura de contra-ataque na discussão. “Ah, como você é baixa, mulher”, disse. “Ah, sou mesmo. Tenho 1,48”, seguiu firme Jojo no deboche, enquanto Lidi não conseguia mais rebater.

Desde então, Jordana tem ensaiando uma reaproximação de Lisboa, que responde por educação. No entanto, nesta sexta, dia de festa, as duas conversaram sobre assuntos aleatórios na sala de estar, demonstrando clima de harmonia. Para o show continuar, Lidi teria que indicar Jojo na próxima formação. Apesar de ser um alvo forte, Lisboa pode optar por sua segunda opção, Mariano, com quem também brigou na semana passada. Uma coisa é certa: o vencedor de A Fazenda 2020 vai ganhar R$ 1,5 milhão no dia 17 de dezembro.