A Fazenda 2020: como ficou o clima no jogo após a eliminação de Raissa?

Após a eliminação de Raissa Barbosa de A Fazenda 2020, o clima na sede do reality show ficou tenso. As rivais Jojo Todynho e Lidi Lisboa não se cumprimentam e estão de cara fechada uma para a outra. Isso porque, Jojo indicou Lidi à roça, mas a peoa acabou retornando ao jogo após ser a segunda mais votada pelo público. Disputaram contra ela, Mariano e Raissa Barbosa. A ex-vice Miss Bumbum acabou sendo a décima primeira eliminada.

Já na área externa em conversa com Mateus Carrieri, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? criticou Lidi. “Eu não aguento. Eu tava vendo ali, ela tá numa soberba, como: ‘Olha, você me mandou para a roça e eu voltei’, e não sei o que. Água de cocô. Para mim é indiferente”, disparou.

Na tarde desta sexta-feira (27), Lidi optou por comer na área externa da casa. Enquanto isso, os demais peões estavam à mesa almoçando e em clima descontraído com direito a brincadeiras e provocações. Pensativa, Lidi seguiu sentada em um banco de madeira enquanto se alimentava em A Fazenda 2020.

Outros acontecimentos em A Fazenda 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais cedo, Mateus Carrieri relembrou o discurso de Lidi no programa de eliminação de A Fazenda 2020 da noite passada. O ator se defendeu de ter sido chamado de puxa-saco de Jojo Todynho e explicou que teve uma conexão com a cantora. “A gente combinou nada. Nunca te pedi nada, tipo: ‘Vote em tal pessoa’, ou ‘não vote em tal pessoa’. A gente nunca fez isso”.

Jojo relembrou que Lidi havia dito que ela é uma jogadora em A Fazenda 2020. “Depois, na votação, ela falou que não imaginava que eu era jogadora. Sim, cada um joga da sua maneira”. Já Mateus observou: “Mas todo mundo tá jogando”. A cantora ressaltou que todos são jogadores em A Fazenda 2020. “Todo mundo tá jogando. O fato de eu ser jogadora não significa que eu não jogo com o coração”.

Outro acontecimento marcante do dia em A Fazenda 2020 é que Mariano deixou a mágoa contra Lidi de lado e passou a entender a peoa. Isso porque, durante a formação da roça na terça-feira (24), Lisboa vetou o sertanejo da prova do fazendeiro e o deixou revoltado a ponto de chamá-la de ‘pessoa ingrata’.

Quando Lidi retornou da roça em A Fazenda 2020, os dois combinaram de conversar hoje. Já em conversa com Lipe Ribeiro, Mariano disse que entende a ação a peoa. “Por mais que eu tenha ficado chateado na área, mas depois eu entendi. Falei: ‘cara, a gente está no jogo’. No meu caso, eu fiz e me arrependi pra cara***. Essa por*** fica me martirizando pra cara***. Até hoje me sinto que tenho que me redimir com o Biel”.