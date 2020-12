A Fazenda 2020: como foi a última prova de fogo vencida por Biel

Na segunda-feira (7) a Record TV transmitiu a décima Prova de Fogo do reality A Fazenda 2020, que consagrou o cantor Biel como dono dos poderes. Como de costume, a prova foi realizada no domingo (6), e gravada para ir ao ar no começo da semana. Logo no começo, Marcos Mion começou a prova com o famoso discurso de motivação. Ele citou Leônidas para a disputa da última prova de fogo da edição.

Como foi a Prova de Fogo de A Fazenda 2020?

A prova foi disputada pelos participantes Biel, Tays Reis e Lipe Ribeiro após a tradicional dinâmica dos ovos. Em um dos momentos na sede, Mateus Carrieri tinha o poder de escolher qual participante iria para a disputa. Entre Biel, Stéfani e Mariano, ele escolheu o cantor Biel, com justificativa de retribuir o gesto. Mas, claro, os outros peões não gostaram nada da escolha, como o sertanejo e a ex-MTV Stéfani.

Após citar o discurso de motivação aos participantes, o apresentador falou sobre a prova. Ela disse: “Preso na estrutura, o peão deve passar pelo circuito de canos. No percurso, ele precisa tirar as válvulas que impedem sua passagem e realizar as tarefas. No final, cada um tem que pescar a chave, se livrar do cadeado e parar o cronômetro”. O cantor Biel conseguiu se sair melhor na disputa e se tornou o dono do lampião, que pode mudar o rumo da roça de terça-feira (8).

Biel vence a última Prova de Fogo

Após a prova, Tays Reis caiu no choro e foi consolada pelo affair na casa, Biel. Ela reclamou de nunca ter conseguido vencer uma prova em que participou em A Fazenda 2020. A disputa também teve Lipe Ribeiro, que não conseguiu superar Biel no tempo da realização da prova.

Quem são os participantes da última baia?

Como consequência da perda na prova, Tays Reis e Lipe Ribeiro foram direto para a última baia da edição. Mas, eles tiveram que decidir puxar mais um participante, e a escolhida foi Stéfani Bays. Durante a formação da roça de terça-feira (8), Mion anunciou que todo mundo pode ser votado, como todos podem ser puxados para a berlinda. Somente a fazendeira da semana, Lidi Lisboa, está imune à roça.

Chama Vermelha

Durante a semana, o apresentador abriu a votação do poder da chama vermelha ao público do aplicativo TikTok. No domingo (6), foi revelado o poder escolhido, que é: “o dono do poder vai escolher dois peões que não estão na roça e uma nova votação decidirá o quarto roceiro entre eles”.

Chama Verde

Um dos grandes mistérios no momento da formação da roça, é a revelação do poder da chama verde, que é escolhida pela produção do programa. Assim como os participantes de A Fazenda 2020, o público de casa só fica sabendo no momento da votação da roça. O programa ai vivo de terça-feira (8), começa logo após a novela bíblica ‘Jesus’.