A Fazenda 2020: como votar no reality?

Raissa Barbosa, Jojo Todynho e Lucas Maciel estão na nona roça de A Fazenda 2020. Mas antes de tudo, para salvar ou eliminar alguém, é preciso saber como votar, você sabe? Siga o passo a passo do Jornal DCI para saber como votar corretamente no reality show rural.

Como votar em A Fazenda 2020?

A primeira coisa a ser feita é entrar no site do programa da Record TV, no link: https://www.r7.com/. Feito isso, é só clicar na aba “A Fazenda 2020“, que fica na parte superior do site, ao lado de outras editorias, como ‘entretenimento’, ‘esportes’, ‘lifestyle’, entre outros.

Já está na página inicial de A Fazenda 2020? Agora é só clicar em ‘Votação’. Uma nova página irá abrir com as fotos dos três participantes que estão na berlinda da semana e a pergunta “Quem você quer que fique em A Fazenda?”. Clique no botão “Vote” que tem a imagem do peão que você quer salvar da roça e pronto, é só confirmar o voto e repetir o processo se quiser votar várias vezes, não há limite de votos. Espere pela mensagem “Voto computado com sucesso!” para ter certeza que seus votos foram validados.

A única forma de votar e salvar alguém da roça de A Fazenda 2020 é pelo site oficial do reality show rural.

Quem está na roça desta semana?

Raissa, Jojo e Lucas estão disputando pela permanência em A Fazenda 2020. Raissa e Jojo perderam a disputa pelo chapéu de fazendeira, a prova foi vencida por Jakelyne Oliveira. Lucas não pôde participar da Prova do Fazendeiro pois foi vetado por Jake e assim foi direto para a roça.

