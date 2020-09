A Fazenda 2020 , apresentada por Marcos Mion pela terceira vez consecutiva, terá um elenco formado por 20 famosos e muita interação. Entre os nomes confirmados está Jojo Todynho, Mariano (dupla com Munhoz) e Victória Villarim.

A seguir, veja quais são as novidades na nova edição.

Diário do Mion – A Fazenda 2020

A fim de trazer o público para mais perto do reality show, a produção preparou o Diário do Mion. O comunicador registrará momentos dos bastidores e reflexões sobre os participantes. O conteúdo especial e diário, serão disponibilizados nas redes sociais do programa e da Record TV.

Live do Fazendeiro

Após a prova que definirá o manda-chuva da semana, o vencedor irá para o espaço TikTok montado na área externa da sede. Em resumo, participará de uma live onde responderá perguntas do público.

Cabine de Descompressão

Um clássico do reality, retornará à edição. O especial traz uma entrevista por semana com o eliminado da vez com apresentação de Mion. A saber, transmissão acontece no PlayPlus, a plataforma de streaming da Record.

Cápsula do Tempo – A Fazenda 2020

De volta nesta temporada, o quadro mostra uma gravação de cada peão. No vídeo feito durante o primeiro dia de confinamento, eles contam sobre suas expectativas e apostas para o jogo. Na semana da sua eliminação, o participante tem a chance de rever o vídeo e analisar o que efetivamente se concretizou.

Live de Eliminação – A Fazenda 2020

Um dos momentos mais esperados pelo público. No dia seguinte a eliminação, o peão que deixar a disputa participará de uma entrevista com exibição multiplataforma. A apresentação é de Victor Sarro.

Podcast da Fazenda

Ao lado de comentaristas de TV, Victor Sarro comanda também o podcast do reality. De acordo com a Record, será exibido toda semana, via portal R7 e plataformas agregadoras de streaming, o podcast comenta as polêmicas mais relevantes do reality show.

Como assistir A Fazenda 24 horas?

O PlayPlus, plataforma de streaming da emissora, disponibilizará a transmissão ao vivo em tempo real do reality show. O público terá que assinar um pacote que custa R$ 12,90 e da direito a quatro perfis. Na prática, decerto, em uma mesma conta, quatro telas poderão sintonizar no pay-per-view de A Fazenda.

O serviço de streaming também vai disponibilizar trechos do reality e as integras da TV. Além disso, o público terá acesso as entrevistas com os eliminados da atração a cada semana de jogo. O jornal DCI apurou que quem assinar o PlayPlus pela primeira vez, decerto, terá direito a um teste grátis de 14 dias. A cobrança no cartão de crédito só será feita após o período de teste.