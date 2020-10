A Fazenda 2020: confira quem votou em quem na formação da 6ª roça

A formação da 6ª roça de A Fazenda 2020 nesta terça-feira (20) foi marcada por muito fogo no feno e discussão. Quem está na berlinda é Luiza, Mirella, Matheus e Juliano.

Desta vez, além dos votos da casa, do fazendeiro e da baia, um dos poderes do lampião definiu o quarto roceiro.

Fazendeiro Mariano colocou Luiza na roça

O voto do fazendeiro da semana, Mariano, foi em Luiza Ambiel. A justificativa do sertanejo foi de que não concorda com atitudes e posturas de Luiza em A Fazenda 2020.

“Já conversei com ela algumas vezes e ela continua fazendo. Acredto que seja a pessoa que mais tenho dificuldade aqui dentro”, justificou.

Luiza rebateu dizendo que, na verdade, as atitudes dele é que estavam incorretas e relembrou o episódio em que Mariano criticou Biel pelas costas.

“Me admira o nosso fazendeiro dizer que a minha atitude nao foi correta e a dele sim. Eu realmente ja sabia, ja desconfiava. Eu fui uma das primeiras pessoas a bater de frente com o bom moço”, rebateu.

O clima esquentou e os peões acabaram protagonizando uma discussão ao vivo.

Votos da casa em A Fazenda 2020

Em seguida, os peões começaram a votação da casa.

Mirella iniciou votando em Jakelyne e disse que sua opção não tinha nenhuma motivação específica.

Em seguida Lipe votou em Mirella como forma de defesa para Jake, mas pontuou que aquela era uma das votações mais difíceis por ter muita afinidade com todas as meninas.

Em contrapartida, e também pensando em proteção, Victória deu seu voto para Jakelyne.

Tays iniciou o discurso pontuando que não havia combinado votos, mas que iria em Mirella porque se entia distante da funkeira na casa, além de já terem tido problemas.

Mirella rebateu dizendo que o afastamento só aconteceu depois que Tays começou a ficar com Biel, seu ex-namorado.

Luiza, que já estava na 6ª roça de A Fazenda 2020, ressaltou que gostaria de poder votar no fazendeiro Mariano mas, como não era permitido, seguiu a estratégia de parte das meninas e votou em Jake.

Na contra-mão da casa, o votou de Matheus foi em Lidi, com quem o ator pontuou que estava construindo uma convivência melhor, mas que ainda era sua opção de voto.

Biel votou em Jake não só para defender Mirella, mas também por já ter recebido votos anteriores da miss.

Assim como já pontuado por outros peões, Lidi citou o bom clima na casa e a dificuldade em escolher um voto, mas também optou por defender a amiga Jakelyne e votou em Mirella.

Citando o medo das galinhas e uma ‘gritaria desnecessária’, o voto de Lucas foi em Lipe.

Após ter sido retirada de uma brincadeira que valia dinheiro pela segunda vez, Stéfani usou o ocorrido como justificativa para seu voto em Tays.

Com poucas palavras e pensando em sua própria proteção, Jake anunciou seu voto em Mirella.

Na baia, Juliano votou em Jake por ter recebido um voto da miss na semana anterior.

Pontuando logo de cara que não combinava votos, Jojo votou em Mirella relembrando o primeiro voto que recebeu da funkeira em A Fazenda 2020.

Raissa pôde anular dois votos

Por último, foi a vez de Raissa, que venceu a prova de fogo.

A modelo obteve o poder de anular dois votos que outros peões receberam, além de seu próprio voto ter peso dois.

Seu voto foi para Victória e, depois de muito refletir, anulou dois votos de Jakelyne, que estava empatada com Mirella.

Assim, Raissa definiu Mirella como a segunda roceira da semana.

Mirella, por sua vez, puxou Matheus da baia para a roça.

Poder de Jojo ajudou a definir 4º roceiro da semana em A Fazenda 2020

Raissa deu o segundo poder do lampião para Jojo, que indicou três peões para uma segunda votação da casa.

Foram indicados Juliano, Lidi e Biel.

Veja quem votou em quem na 6ª roça de A Fazenda 2020

Jojo: Juliano

Juliano: Lidi

Jake: Juliano

Stefani: Juliano

Lucas: Juliano

Lidi: Juliano

Biel: Lidi

Raissa: Juliano

Matheus: Lidi

Luiza: Lidi

Tays: Juliano

Victoria: Lidi

Lipe: Juliano

Mirella: Lidi

Com 8 votos, Juliano foi o 4ª roceiro escolhido pela casa.

O peão escolheu Luiza para ser excluída da prova do fazendeiro e ir direto para a eliminação.