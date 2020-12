A Fazenda 2020: conheça Diogo, o ‘novo’ participante do reality

A Fazenda 2020 agora tem um ‘participante’ novo, o Diogo, um boneco montado com algumas peças de roupas dos participantes do reality show rural. A presença de Diogo assustou Jojo Todynho, no domingo (29), e também virou companhia para Lipe Ribeiro em uma madrugada do confinamento.

Como o boneco nasceu?

Stéfani Bays viu que alguns colegas de confinamento de A Fazenda 2020 estavam ‘aprontando’ e perguntou: “o que estão fazendo?” “Na verdade, estamos fazendo o Diogo”, contou Tays Reis.

“Na hora que a Jojo acordar e dar de cara com isso, ela vai tomar um cagaço gente”, comentou a ex-De férias com o ex. Alguns peões de A Fazenda 2020 começaram a dar risada imaginando a cena da dona do hit “Que tiro foi esse?” se assustando com Diogo e continuaram a confecção do boneco. Quando Diogo finalmente “nasceu”, ganhou um apelido carinhoso: Didi.

E Jojo realmente se assustou com o boneco, quando saiu da cama e foi até o banheiro de A Fazenda 2020, na madrugada de domingo (29), a peoa levou um susto e comentou: “essa p**** desse boneco”.

Lipe conversa com Diogo em A Fazenda 2020

Durante uma das madrugadas do confinamento, Lipe aproveitou para desabafar com o boneco. “É uma luta estar aqui, difícil. A gente nunca sabe nada”, disse o ex-MTV.

Mariano, que estava no banheiro, viu o momento da dupla quando saiu do reservado. “Vai dormir?”, questionou o cantor. “Estava te esperando coração”, respondeu o peão de A Fazenda 2020. “Que bom”, respondeu o sertanejo.

Os participantes então seguiram para o quarto da sede de A Fazenda 2020, mas não antes de Lipe Ribeiro se despedir do amigo Diogo. “Boa noite”, comentou. Mariano também cumprimentou o boneco e a dupla entrou no quarto dando risada.

