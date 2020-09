A Fazenda 2020: conheça os participantes revelados pelo TikTok

Perfil oficial de A Fazenda no TikTok liberou os primeiros três nomes dos peões que estarão na 12ª edição do reality da Record TV. A nova temporada estreia nesta terça-feira (8), sob o comando de Marcos Mion. A parceria promete ao público uma interação inédita com os participantes e o público.

A Fazenda 2020 estreia nesta terça-feira (8), na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Ao todo, serão 20 participantes disputando o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão. Entretanto, três nomes já estão mais que confirmados para a disputa. O perfil oficial de A Fazenda no TikTok liberou os primeiros participantes do reality.

No último domingo (6), a Record confinou os 20 participantes de A Fazenda 2020 na sede do reality show. De acordo com a emissora, todos os selecionados para a atração ficaram duas semanas cumprindo isolamento em um hotel em São Paulo antes de entrar em confinamento.

Veja os três participantes oficiais de A Fazenda 2020

1. Victória Villarim

Victória Villarim, ex-namorada do cantor Eduardo Costa, foi o primeiro nome revelado no aplicatido TikTok. Logo que Marcos Mion deu as dicas, o público já desconfiava. No entanto, o nome de Victória não havia aparecido em nenhuma das listas de especulações que surgiram até então.

Em 2017, a modelo viralizou na web após o sertanejo publicar um vídeo contando que deu de presente para ela uma BMW branca. Na época, o casal virou meme. Mas, ela também passou pela TV antes, quando foi bailarina do programa do Rodrigo Faro.

2. Jojo Todynho

Afinal de contas, o público gosta mesmo é de barraco, confusão e gritaria. Sendo assim, a Record apostou em Jojo Toddynho, para animar a casa. No TikTok Mion tentou disfarçar nas pistas, mas o público logo soube. A cantora é uma das participantes confirmadas para o reality.

3. Cantor Mariano

Mais uma vez, através do TikTok, foi revelado mais um nome para estreia do reality A Fazenda 2020. Trata-se do cantor sertanejo Mariano, que faz dupla com Munhoz. O artista foi anunicado por Marcos Mion, em post na rede social. Ele será mais um nome revelado da música.

Sobre o TikTok

Sucesso antes da hora

No entanto, a novidade do TikTok já está criando forma dentro do aplicativo. Antes mesmo que a nova edição do reality começa, alguns usuários já estão criando vídeos com momentos engraçados dos ex-peões. Ou seja, essa parceria já mostra que será um sucesso. Entre os muitos vídeos, é possível ver dublagem pra lá de hilárias como – cenas de gritos da Thayse Teixeira, tretas de Ana Paula e Nadja, tem até o dublagem da icônica fala de Theo Becker quando falou: “esse aqui, é irmão desse aqui.”