A Fazenda 2020: conheça Yá Burihan, a namorada de Lipe Ribeiro

Yasmin Burihan, mais conhecida como Yá, é namorado do empresário e ex-MTV Lipe Ribeiro, participante do reality A Fazenda 2020. Os dois se conheceram na terceira temporada do reality ‘De Férias Com o Ex’, da MTV e continuaram o relacionamento aqui fora. Eles chegaram a se separar após 11 meses juntos, mas após um reencontro na edição especial do programa, o namoro voltou e estão juntos até hoje.

A Fazenda 2020: Lipe Ribeiro e Yá

No confinamento rural da Record TV, o empresário relembrou uma situação triste em que passou com Yá Burihan. Em conversa com os outros participantes da sede, Lipe revelou que sua namorada perdeu um bebê que esperava em 2019. “Não era para ser”, disse o peão na ocasião. Mas, ele também disse que por conta da pandemia do coronavírus, sua relação com Yá se fortaleceu ainda mais. “Foi a nossa melhor fase. No início ela veio logo morar comigo, mas naquela época a gente quase não trabalhava, vivia literalmente 24 horas por dia, por isso não deu certo. Agora cada um tem sua empresa, seu espaço”, afirmou o empresário no confinamento de A Fazenda 2020.

Quem é Yá Burihan?

Yasmin Burihan ficou conhecida na terceira temporada do programa da MTV, ‘De Férias Com o Ex’, mas voltou na edição especial, Celebs, onde reencontrou o namorado Lipe Ribeiro. Além de influencer digital, ela também é empresária e dona de uma marca de roupas. Atualmente, ela tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Assim como ela, Lipe também conquistou mais fãs e seguidores após seu ingresso em A Fazenda 2020. O ex-MTV tem cerca de 2,5 milhões de seguidores na rede social Instagram.

Na roça de Lipe em A Fazenda 2020, a influencer agradeceu aos fãs pela votos. “Esse post é para agradecer todos da torcida #teamlipe , todos os nossos fãs, todos que torcem [email protected] todos que tão vibrando com a gente dia após dia, que só de cogitarem o lipe na roça já estavam montando grupos de votação, se movimentando .. a energia de vocês é surreal e tenho certeza que ele tá sentindo isso de lá .. OBRIGADA”, escreveu Yá, em uma foto em que aparece ao lado do amado.

Após sua polêmica participação no reality da MTV, Lipe Ribeiro entrou em A Fazenda 2020 com fama de ‘boy lixo’. Tanto é, que logo no primeiro dia de confinamento rural, teve uma leve treta com a também ex-MTV, Stéfani Bays. Tudo porque no ‘De Férias Com o Ex’, os dois protagonizaram diversas discussões, e muitas delas, envolvendo o relacionamento de Lipe e Yá, na época. A primeira participação de Lipe aconteceu na terceira temporada, na qual conheceu e começou a se relacionar com sua atual namorada, Yá Burihan. Já Stefani estreou na MTV na quarta temporada. Logo de cara os dois causaram em duas edições, e por conta disso, foram convidados a voltar com status de estrelas na quinta edição, com o tema Celebs. Mas, parece que essa rivalidade acabou após entrar no confinamento. Tanto é, que Stéfani já fez até declaração para Lipe, quando ele estava em uma roça.