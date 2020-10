A Fazenda 2020: de amante a BFF, Raissa ouve Mirella se declarar ao ex

Durante a festa ‘Likes’ em A Fazenda 2020, MC Mirella aproveitou para falar do ex-namorado com Raissa Barbosa, que já foi apontada pela peoa como amante do seu ex. Bo bate-papo, a funkeira confessou que ainda ama Dynho Alves.

MC Mirella aproveitou a festa com tema ‘Likes’ em A Fazenda 2020, para desabafar sobre o quanto ainda ama o ex-namorado Dynho Alves. No entanto, a funkeira escolheu justamente Raissa Barbosa, que no início do programa foi apontada justamente pela cantora, como amante do seu ex.

Antes de mais nada, o evento da noite contou como atração principal a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba. Os músicos surgiram em um telão em A Fazenda 2020, e através da live show cantou seus principais sucessos musicais como: ‘É Tenso’, ‘Bom rapaz’ e ‘Madri’, além é claro, da música de lançamento ‘Menina de Fivela’.

A Fazenda 2020: MC Mirella diz que ainda ama o ex-namorado

Logo depois do brinde de início, MC Mirella conversou com Raissa a respeito do ex-namorado que ela deixou aqui fora. O bate-papo embalado com muita bebida, foi esclarecedor para o público. A cantora literalmente abriu o coração e desabafou com a colega de confinamento, que ainda deseja reatar o relacionamento um dia. “Eu amo ele de verdade. Eu tenho muito medo dele ficar chateado por causa do Gabriel e tudo mais. A única pessoa que amo na vida é o Dynho. Ele sabe, Ra”, disse ela.

No entanto, vale ressaltar, que logo no começo do programa, Raissa foi apontada justamente por Mirella como sendo a amante do seu ex-namorado. A declaração na época, claro, repercutiu nas redes sociais. Tanto é, que a funkeira nem ao menos queria comprimetar a peoa no primeiro encontro com os peões em A Fazenda 2020.

Mas, ao que parece, a amante do ex virou BFF no confinamento rural. Contudo, nas imagens da festa capturadas, mostra Mirella confessando para Raissa que ainda é muito apaixonado pelo ex.

Mirella: "a unica pessoa que eu amo de verdade é o Dynho"#FestaAFazenda pic.twitter.com/tQuIARozNY — junio (@juniocomenta) October 17, 2020

‘Amante do meu ex’, diz Mirella

Antes de toda a amizade começar entre as duas, Mirella não gostava nada de saber que passaria o confinamento com Raissa, com quem logo nos primeiros dias, disse que era amante do seu ex. Em suma, a funkeira chegou até reclamar e recusou até mesmo cumprimentá-la no primeiro encontro com outros participantes.

A situação ficou tão feia, que todo os participantes e claro, o público, ficou sabendo da história. E mais, muitos ficaram a favor de Mirella e criticaram Raissa. “Olha, amante do meu ex. Eu não falei, eu não falei. Gente, eu não estou acreditando nesta palhaçada. Ah, eu não estou acreditando”, disse Mirella, em conversa com outra participantes.

Logo em seguida, Raissa foi até Mirella e então se apresentou. “Oi, prazer. Eu sou a Raissa”, disse, revelando constrangimento no encontro entre as duas.

Mirella falando que a Raissa é amante do ex dela #EstreiaAFazenda pic.twitter.com/I4qZc7T2rp — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 9, 2020

De amante a BFF?

Ao que tudo indica e as câmeras de A Fazenda 2020 não mentem, MC Mirella e Raissa Barbosa enfim se entenderam. Até demais alguns iriam dizer. As duas, que no início tinha tudo para serem rivais no jogo, firmaram uma amizade repentina no programa. O fato é, que isso só mostra que a funkeira já perdoou e que tudo foi águas passadas.