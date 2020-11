- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jojo Todynho ressuscitou A Fazenda 2020 após algumas semanas com o reality show em baixas temperaturas. No entanto, a peoa está em destaque na condição de vilã. Isso porque, Jojo comprou briga com Lidi Lisboa após ter sido deixada de lado na dinâmica do resta um na semana passada. Na ocasião, a atriz surpreendentemente salvou Raissa Barbosa, colocando a intérprete de Que Tiro Foi Esse? na roça.

A virada de Jojo ganhou novos contornos logo após a peoa vencer a prova do fazendeiro contra Stéfani Bays e Mateus Carrieri. Na ocasião, os dois se juntaram a MC Mirella na roça, que acabou sendo eliminada de A Fazenda 2020. Jojo então mostrou que sua rivalidade com Lidi estava apenas começando. Já na live do fazendeiro, sem citar nomes, a cantora deixou claro sua intenção de colocar Lisboa na próxima berlinda. E assim fez. Com discurso voltado a decisão da peoa em não salvá-la no resta um, Jojo colocou a rival na zona de risco.

Durante o intervalo da formação da roça de A Fazenda 2020 na noite desta terça-feira (24), Jojo tomou a posição de vilã ao adotar uma postura polêmica contra Lidi. A cantora usou de Joaquim, cachorro de estimação da rival para atacá-la durante discussão. O animal adotado por Lidi não late, pois é surdo e tem uma lesão na língua. No entanto, isso não foi o suficiente para fazer Jojo mudar sua posição de ataque.

“É por isso que o Joaquim não late, porque só ele te atura”, afirmou a cantora. Incrédula com a provocação da concorrente, Lisboa rebateu: “que baixeza, como você é baixa, você é muito baixa mulher”. Irônica, Jojo enfatizou: “sou mesmo, tenho 1,48 m [de altura]”.

Jojo Todynho vilã em A Fazenda 2020

Após assumir o comando de A Fazenda 2020 com o chapéu de fazendeira e observar o amigo Mateus Carrieri retornar de sua terceira roça, Jojo mudou. A peoa passou a se colocar mais no jogo, mas tem usado de ego inflado para atacar àqueles que passam pelo seu caminho em busca de R$ 1,5 milhão.

Unida com Mateus, que também não fica atrás e não suporta ser levado para a baia, a cantora tem deixado claro que ele é sua única prioridade. Do mesmo modo, o ator garante que a funkeira também é sua prioridade. No entanto, ele demonstra jogar nos dois grupos de A Fazenda 2020 – vulgo Mariano, Jake e Biel (Tays e Lipe entram nessa cota como extras).

Nas redes sociais, a postura de Jojo em usar o cachorro de Lidi para atacá-la não foi bem aceita. A peoa está sendo fortemente criticada por muitos, mas apoiada pelos fãs que detestam a intérprete de Jezabel.

Cenário de Jojo é parecido com o de MC Mirella

Diante dos últimos passos tomados por Jojo Todynho em A Fazenda 2020, é importante frisar a postura semelhante adotada por MC Mirella. A intérprete de Ice entrou como uma das favoritas ao prêmio máximo e foi uma das mais seguidas no Instagram, assim como Jojo. Entretanto, viu seu favoritismo descer ralo abaixo após usar da condição de Raissa Barbosa, que tem Síndrome de Borderline, para confrontá-la após um episódio semelhante ao de Jojo e Lidi.

Na ocasião, Mirella e Jakelyne Oliveira haviam recebido 5 votos cada da casa. Cabia então a Raissa desempatar entre as duas ou votar aleatório, deixando o pepino para o fazendeiro da semana descascar. Mas a ex-vice Miss Bumbum comprou a briga e votou em Mirella, salvando Jake da roça.

A cantora, que até então era amiga da modelo, ficou revoltada, pois tinha certeza de que seria poupada da roça. Iniciou aí uma rivalidade que culminou em Mirella chamando Raissa de ‘louca’ e ‘maluca’. Algo que deixou o público revoltado e fez a funkeira perder milhares de fãs nas redes sociais. Seria a derrocada de Jojo? Fique de olho na cobertura de A Fazenda 2020 aqui no jornal DCI e descubra a seguir.