Ao aceitarem entrar no confinamento rural de A Fazenda 2020, todos os participantes recebem instruções sobre as suas atividades e as regras que devem seguir. Tudo está no ‘manual de sobrevivência’, que dita o que pode e o que não pode fazer durante a estadia no programa. Mas, muitas dessas regras já foram quebradas e até causaram punições. Vejam seis momentos mais marcantes que geraram punições.

Quais regras foram quebradas em A Fazenda 2020?

Estando voluntariamente isolados no reality da Record TV, automaticamente é proibido qualquer tipo de contato com o mundo externo, seja por meio de gestos, ou até conversas com o pessoal da produção. Aliás, essa deve ser uma das primeiras regras escrita no manual de sobrevivência do reality show, e que não pode ser descumprida.

1 – Biel e Cartolouco causam primeira punição no reality

Biel, Rodrigo Moraes, Lucas Cartolouco e JP Gadelha foram os primeiros escolhidos para dormir na área menos favorecida da sede. Contudo, pelas regras de sobrevivência, peões da baia não podem usar o banheiro da área interna, pois causaria punição. Foi então que os dois colegas decidiram tomar um banho quente na sede, e foram os primeiros a causarem punição coletiva. Pela quebra da regra, todos os participantes ficaram sem gás durante seis horas.

2 – Cartolouco grita ‘Lula Livre’

De acordo com o manual é proibido qualquer menção sobre partidos, políticos ou qualquer candidato e cargo. Mas, parece o que o ex-participante Lucas Cartolouco mão sabia das regras. Após uma festa que agitou o reality A Fazenda 2020, ele gritou a frase ‘Lula Livre’ durante uma conversa com Lidi Lisboa e Lipe Ribeiro. “O bagulho é coletivo, não vamos ficar putos. Lula livre!”, disse o jornalista.

“LULA LIVRE” já temos o campeão da fazenda 12 kkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/4ecahMF54X — caio jornalista #mariliaarraes13 (@caioxe) October 3, 2020

3 – Lidi faz xixi no chão e a casa recebe punição

Depois de uma noite de muito agito e bebidas, os participantes retornaram à sede, ou seja, para a área interna. Foi nesse momento que Lidi causou uma punição na casa. Bêbada, a famosa causou no pós-festas e ainda fez xixi no chão do quarto principal. No dia seguinte, a ressaca foi tanta que ela nem se recordou do acontecido durante a madrugada. Após o ocorrido, a casa levou uma punição (24h sem água) por alguém ter feito necessidades fisiológicas fora do lugar apropriado.

4 – Luiza come rapadura fora da baia de A Fazenda 2020

A ex-participante Luiza Ambiel causou durante sua estadia no reality A Fazenda 2020. Ela brigou com a maioria das pessoas, como também causou punição. A ex-peoa descumpriu uma regra ao pegar um pedaço de rapadura e sair da baia, o que não é permitido. Segundo as normas do programa, os alimentos da baia devem ser comidos lá, nada pode sair do local. Com isso, todos foram punidos e ficaram sem café até a próxima reposição.

5 – Lipe bebe álcool em gel em A Fazenda 2020

Os pós-festas são sempre um momento divertido para os telespectadores do reality rural. Em uma das festas, o empresário Lipe Ribeiro foi longe demais e ingeriu a substância não permitida. Mas, não foi só uma vez que aconteceu. Na primeira, ele estava com o sertanejo Mariano. Já na segunda vez, ele estava com a bailarina Victória Villarim [já eliminada]. Como consequência, a casa ficou 48 horas sem gás.

Que mania o Lipe Ribeiro tem de tomar o álcool em gel da casa, hein? Será que vai rolar punição? 🔥😶 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/ejoDfjbrqZ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

6 – Lucas Selfie faz xixi na porta

O 9º eliminado do reality, o youtuber Lucas Selfie, causou bastante e deixou sua marca no reality rural. Seja sendo o melhor jogador ou quando o assunto era os pós-festas. Aliás, ele e Lidi Lisboa eram bons nesse quesito. Assim como Lipe. Após uma festa que agitou a noite dos peões, o youtuber não conseguiu chegar até o reservado (local do banheiro), e acabou fazendo xixi na porta. Em seguida, o sinal de punição disparou com o aviso de que todos ficariam sem gás por 48 horas.

7 – Peões quebram regras em eliminação de Lucas Selfie

A noite de eliminação de Lucas foi marcada por descumprimento de regras. Após Marcos Mion anunciar que Raissa poderia retornar à sede, o youtube decidiu se despedir dos colegas de confinamento e isso gerou punição coletiva. A casa toda se sensibilizou com a saída de Selfie e partiu para o abraço. Mais tarde, a produção enviou um comunicado à sede informando que todos ficariam sem café por cinco dias.

Saiba o que os peões não podem fazer no reality