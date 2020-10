A Fazenda 2020: de manipulado a eliminação: relembre a trajetória de Cartolouco

Lucas Strabko, o Cartolouco, foi o quarto eliminado de A Fazenda 2020, na noite desta quinta-feira (8). O peão disputou a preferência do público contra Jojo Todynho e Biel, que continuam no confinamento rural. Relembre a trajetória de Cartolouco no reality show apresentado por Marcos Mion e exibido pela Record TV.

O jornalista esportivo marcou a décima segunda temporada do confinamento A Fazenda 2020 por conta do seu temperamento difícil e controverso. Ao longo de um mês morando na sede do reality, Cartolouco se aliou a combinação de votos dos homens, traiu o ‘grande amor’ e causou punição. Primeiramente, Lucas Strabko abriu a temporada de punições em A Fazenda 2020.

Morando na Baia após dinâmica na semana de estreia, o peão surpreendentemente tomou banho no banheiro principal da sede. De acordo com as regras do programa, moradores da Baia só devem usar o banheiro externo. Além disso, não podem levar objetos da sede para a área dos animais. Biel, que também estava morando no canto menos confortável do reality show, também participou da punição. Todos os participantes ficaram seis horas sem gás.

Mas essa não foi a única punição provocada por Cartolouco. Isso porque, ele trocou de roupa dentro do reservado (onde não tem câmera) e causou castigo de 24 horas sem academia. Aliás, a maioria dos peões, que seguem uma rotina fitness, não gostaram nada da desatenção do peão.

Polêmicas

A semana de A Fazenda 2020 foi marcada pela aproximação mais que íntima entre Cartolouco e Luiza Ambiel. O peão completou 26 anos na última terça-feira (6) e ganhou um selinho da ex-musa da Banheira do Gugu. Além disso, o jornalista garantiu que não votaria da colega de confinamento. No entanto, não foi bem isso que aconteceu.

Sendo o indicado pela maioria dos votos da casa de A Fazenda 2020, o famoso teve que puxar um integrante da Baia para a berlinda. Entre suas opções, por exemplo, estavam MC Mirella, Lidi Lisboa, Thays Reis e Luiza Ambiel. A última opção certamente foi a escolhida. O que causou controvérsia na postura do peão.

Na quarta-feira (7), Cartolouco explicou para Mateus Carrieri que não consegue confiar em Luiza. “Mas eu pensei: ‘não consigo confiar nela’. Porque acho que não é uma pessoa… Não posso favorecer alguém que não é confiável, que faz um monte de fofoca aqui. Pensei muito mais com o olhar de dentro da casa, e esse olhar é errado, tem que pensar como público”, disse assim ele. “Seu pensamento está correto na sua visão. Seu erro foi ficar muito próximo dela”, opinou o ator logo depois.

Na semana passada, no dia 30 de setembro, Lucas Strabko votou duas vezes em Raissa Barbosa – fruto de uma combinação de votos com Biel. Ele ganhou voto peso dois de Lipe Ribeiro, que o presenteou com o poder da chama vermelha. O voto não pegou nada bem em A Fazenda 2020 e Lucas Selfie tirou satisfação com o agora ex-peão. Já na sede, após a formação da roça, Raissa surpreendentemente teve um ataque de fúria e jogou hidratante em Cartolouco.

Cartolouco

A passagem de Strabko pela casa de A Fazenda 2020 não foi feita de punição e barracos. Em conversa com alguns peões na área externa da casa, ele teve uma ideia bizarra de promover guerra de cocô no reality. A brincadeira teria sido inspirada na guerra de álcool em gel na redação de jornalismo da Globo, o que resultou em sua demissão da emissora.

“A gente vai fazer! [Vamos] botar sunga, óculos e nós vamos fazer a guerrinha de bosta”, afirmou o jornalista. Lucas também explicou que já havia questionado Rodrigo Carelli, diretor de A Fazenda 2020, se teria algum problema caso fizesse a brincadeira. “Não, não, eu perguntei antes! Perguntei para o diretor: ‘Se eu fizer guerrinha de bosta, tem punição?’ Ele falou que não”, explicou.