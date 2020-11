A Fazenda 2020: de novo? web diz que Biel quebrou regra durante festa

Durante a festa com tema ‘sextou’ do reality A Fazenda 2020, o cantor Biel foi visto violando mais uma regra do programa. Como nada passa despercebido pelos olhares dos internautas de plantão, foi possível ver o momento em que o cantor aparece conversando com um dos câmeras do reality. O que é proibido, pois segundo o manual de sobrevivência, os confinados não podem falar com ninguém da produção.

A Fazenda 2020: Web aponta Biel violando regra

O cantor Biel está dando o que falar nesta temporada histórica do reality da Record TV. Depois de quebrar regras do poder do lampião durante a votação da roça, o peão conseguiu ser ‘flagrado’ pela própria produção do reality, conversando justamente com um câmera. A frase chega a ser surreal. O Playplus gravou o momento e claro, os internautas não deixaram passar em branco.

Fãs do reality e internautas apontaram a falha de Biel durante a festa ‘sextou’ da madrugada deste sábado (14). Na internet, muitos pediram a tag ‘Biel Expulso’ de volta, alegando que o erro ter sinal de expulsão, já que é uma quebra de regra conversar com operadores de câmeras.

Veja o momento exato onde Biel aparece no canto do vídeo conversando com o operador de câmera:

O VÍDEO DO BIEL QUEBRANDO A REGRA E FALANDO COM O CARA DA PRODUÇÃO…🆘🗣️#AFazenda12 #FestaAFazenda pic.twitter.com/9edaq6XUFM — O COMENTARISTA🗣️⚡(Insta: @eulucianojr) (@eulucianojr_) November 14, 2020

ATENÇÃO! Biel conversando com o pessoal da produção(operadores de câmeras) da Fazenda…

Esse programa virou uma bagunça! Biel e Mirella fazem o que querem e não levam uma punição… #FestaAFazenda12 pic.twitter.com/xMuIcc9FDB — é juliane e não xuliana (@less_bitch) November 14, 2020

Internautas pedem Biel expulso

Alguns internautas estão subindo a tag ‘Biel Expulso’ após o vídeo circular pela redes sociais. Muitos pediram posicionamento da produção quanto ao vídeo. Escreveu uma seguidora: “Quero saber quando a Record vai tomar vergonha na cara e expulsar esse moleque que toda vez fica batendo nos outros? Quando foi mulher batendo vcs expulsaram né, hipócritas!”.

Quero saber quando a Record vai tomar vergonha na cara e expulsar esse moleque que toda vez fica batendo nos outros? Quando foi mulher batendo vcs expulsaram né, hipócritas! #BielExpulso @afazendarecord @marcosmion @rocarelli #FestaAFazenda — Pâm #Stayhome (@PmelaAl80803912) November 14, 2020

Biel quebra regras em A Fazenda 2020

No entanto, essa não foi a primeira vez que Biel infringiu uma regra do programa. Durante a formação da 7ª roça que ao final eliminou a bailarina Victória Villarim, o peão tinha o poder do lampião em mão, após vencer uma Poder de fogo. Mas, uma das exigências da produção é de que o participante dono do poder não conte o que é, nem mesmo com sinais durante a votação da roça. Por fim, mesmo com os avisos do apresentador Marcos Mion, o cantor quebrou as regras e deu dicas a Victória de que a dinâmica poderia beneficiar a ex-peoa.

Como foi a festa ‘sextou’?

A festa ‘sextou’ começou na noite de sexta-feira (13), mas rolou até a madrugada deste sábado (14). O cantor sertanejo Léo Chaves, da ex-dupla Victor e Leo, foi quem comandou a live show especial. Dentre o repertório ele cantou os sucessos de ‘Fada’, ‘Borboletas’, ‘Tem Que Ser Você’, ‘Na Linha do Tempo’ e muitos mais.

Teve também muito romantismo com a música do grupo Sorriso Maroto, Roupa Nova, Bokaloka, Anitta, Pabllo Vittar, Rouge, Thiaguinho e mais. Teve internacionais como: Justin Bieber, Ed Sheeran e mais. Jojo Todynho animou ao curtiu o som do seu ídolo e uma dos maiores nomes do RAP americano, Notorius B.IG. O artista, que faleceu em 9 de março de 1997 é a maior inspiração da cantora no meio da música. Inclusive, na festa ela comentou que fez uma tatuagem em homenagem ao rapper, no braço. Ela cantou e se emocionou ao ouvir o hit do eterno ídolo musical.