A Fazenda 2020: de queridinha a decepção, o que aconteceu com Mirella?

Cantora discutiu com Raissa Barbosa e deixou o público de A Fazenda 2020 decepcionado com a sua postura. Em menos de 24 horas, Mirella perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram

MC Mirella viu o seu favoritismo em A Fazenda 2020 descer ladeiro abaixo essa semana. Isso porque, a peoa se aliou ao grupo de Biel e Juliano Ceglia, deixando suas amigas de escanteio. Além disso, em uma briga com Raissa, a peoa chamou a ex-vice Miss Bumbum de ‘louca’. Mas, afinal, como tudo isso começou no reality show de confinamento rural?

Durante a festa Likes, no sábado (17), Biel e Mirella firmaram a parceria dentro do jogo. A peoa se mostrou insatisfeita com as aliadas e se juntou ao intérprete de Química. Já no domingo (18), a história ganhou seu contorno com a vitória de Raissa Barbosa na prova de fogo. A peoa ganhou o lampião com os poderes e pôde mexer com a formação da roça de A Fazenda 2020 que aconteceu na noite desta terça-feira (20).

A ex-vice Miss Bumbum optou por ficar com o poder da chama verde, que deu a ela o direito de tirar dois votos de um participantes que já havia sido votado. Além disso, o seu próprio voto tinha peso dois. Já na chama vermelha, entregue a Jojo Todynho, a cantora tinha que indicar três peões para um nova votação da casa de A Fazenda 2020. Juliano Ceglia, Lidi Lisboa e Biel foram os escolhidos. Ao final da votação, Juliano foi à roça.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas antes disso, como de praxe, a casa votou e Raissa teve que se posicionar no jogo de A Fazenda 2020 como o poder escolhido por ela indicava. A peoa, que foi a última a votar, optou por tirar dois votos de Jakelyne Oliveira que estava com 5 no total empatada com MC Mirella. Sendo assim, a intérprete Te amo piranha foi direto para a zona de risco.

Início da decaída de MC Mirella

Ignorada pela amiga, Mirella se revoltou e passou mal e desmaiou na cozinha da sede de A Fazenda 2020. Recuperada, Mirella confrontou Raissa por sua decisão, já que ambas eram próximas nas primeiras semanas do jogo e se aconselhavam uma com a outra.

“Cadê suas amigas nessa hora? Você não tem amiga né? Você não tem amiga. Porque na hora de ela [Jakelyne] colocar você na roça, porque foi defender a amiga dela… Cadê a defesa das suas amigas?”, questionou Mirella, que continuou: “Por que você não defendeu suas amigas? Porque você é tonta, vai nas ideias dos outros. Fica de cabecinha, entendeu?”.

Após ouvir a amiga, Raissa tentou se explicar, mas a cantora não deixar a modelo falar. Logo em seguida, Mirella colocou um ponto final na amizade entre as duas. “Só vou te falar uma coisa, não quero ouvir sua voz mais, não quero olhar na sua cara, não quero receber um abraço seu”. Já Raissa se limitou: “foi porque ela deixou eu fazer a prova [de fogo]. Só por isso”.

Após uma madrugada agitada em A Fazenda 2020, as peoas não se falaram. No entanto, na quarta-feira (21), Luiza Ambiel convocou uma reunião de condomínio para pontuar questões com Jakelyne Oliveira e Mariano. Já Mirella, aproveitou o final da reunião para confrontar Raissa novamente.

Público rejeita Mirella

A cantora acusou a modelo de ser ‘falsa’ e a chamou de ‘louca’ aos gritos. Raissa, como se sabe, sofre da Síndrome de Borderline, um transtorno que reúne sentimentos e provoca reações inesperadas [podendo ter um descontrole emocional] na pessoa diagnosticada. No entanto, Raissa tentou se defender afirmando aos gritos: “Eu não sou louca”.

Já Mirela disparou: “É falsa, não presta, está se mostrando… Sabe o que aconteceu? Você se queimou no ao vivo, filha!, rebateu. Victória Villarim e Luiza Ambiel se juntaram e criticaram a peoa por não ter salvado Mirella da roça de A Fazenda 2020. Em seguida, Raissa se descontrolou e tentou partir para cima da cantora, mas Jojo Todynho a segurou impedindo uma expulsão de A Fazenda 2020.

Nas redes sociais, o público de A Fazenda 2020 não encarou com bons olhos a postura de MC Mirella com Raissa. Com isso, a cantora, que até então era uma das favoritas, viu seu favoritismo descer ladeira abaixo. Ela perdeu mais de 100 mil seguidores no Instagram em menos de 24 horas e fez torcidas de outros participantes se unirem para tirá-la do reality show A Fazenda 2020. O púbico da cantora se diz decepcionado com a sua postura e até famosos como Gleici Damasceno e Giovanna Lancellotti se posicionaram contra a a peoa.