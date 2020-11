A Fazenda 2020: depois de carro de som, drone ‘invade’ reality

Fãs de participantes de A Fazenda 2020 já enviaram carros de som para o local do confinamento, será que agora foi a vez de subir o nível e mandar um drone? É o que especula os internautas. Entenda:

Drone em A Fazenda 2020?

Na manhã de hoje, quarta-feira (4), Jakelyne Oliveira andava pela área externa de A Fazenda 2020 durante a realização das tarefas diárias quando comentou: “lá vem o drone”.

Pouco depois, o Playplus, plataforma que exibe 24 horas A Fazenda 2020, cortou a imagem e começou a transmitir as ovelhas, que estavam comendo. Nas redes sociais o assunto gerou burburinho. Alguns internautas ficaram chocados com a possibilidade de fãs do reality terem enviado o drone e especularam que poderia ser uma tentativa de passar informações aos confinados, como aconteceu com o carro de som enviado recentemente.

Mas nem todos concordam com essa teoria, alguns usuários do Twitter que acompanham A Fazenda 2020 fizeram questão de lembrar que a produção do programa usa drones para gravar o ambiente, fazer imagens panorâmicas da casa, dos animais, etc.

Gente, um drone agora? Tem torcidas estragando o resto do reality. Aquele carro de som já colocou uma pá, agora esse drone só vai afundar o que falta. 🤦🏾‍♀️ — Davs 🔮 (@davscavalcanti) November 4, 2020

Não deu pra ouvir o que tinha no drone, foi cortado logo quando a Jake falou que tava vindo o drone. Então como tão falando que foi a torcida de Raissa? 👀 — Davs 🔮 (@davscavalcanti) November 4, 2020

Gente a Jake falou “ lá vem o drone “ e começou a tocar música e deixaram a câmera nas ovelhas. #Afazenda12 pic.twitter.com/HiMpy7kRUi — ester (@estereactions) November 4, 2020

passaram esse tempo todo criticando o carro de som e mandam um drone enfim a hipocrisia pic.twitter.com/iQsL03M8yC — nicole (@kalimenn) November 4, 2020

Pessoal, a produção usa drone pra filmagens…. não viaja — Roger Rodrigues (@rogerrsil) November 4, 2020

A produção sempre usa Drone nas imagens externas no trato dos animais. Eu acho que foi alarme falso. — BAD Monalisa CANCELADINHA do Circo 🌪⚡🎪🍫 (@YouFuckingBoss) November 4, 2020

Dois carros de som já foram enviados ao confinamento durante a temporada

Em dois momentos dessa edição do reality show rural fãs enviaram carros de som ao local do confinamento. Primeiro foi quando Lidi Lisboa e Luiza Ambiel estavam brigadas. A sexta eliminada de A Fazenda 2020 acusou a paraense de cantar a música “É tarde demais”, do Raça Negra, para provocar, pois Luiza é ex-namorada do vocalista do grupo. Lidi escutou um carro de som tocando o hit do grupo dias depois da confusão.

Na segunda vez o carro de som foi enviado pelos ‘Sterellas’, como são chamados os fãs de MC Mirella e Stéfani Bays. A mensagem circulou pelos arredores do local em que é gravado A Fazenda 2020 e avisava que a MC precisava se afastar de Biel e Juliano e confiar apenas na ex-De férias com o ex.

Mentira que mandaram um carro de som com a música do Raça Negra pra fazenda kkkkkkkkk #afazenda12 #AFazenda12 #racanegra pic.twitter.com/yagCUgqDTH — star com (@starcomoficial) October 10, 2020

