O clima entre Luiza Ambiel e Biel floriu em A Fazenda 2020. Isso porque, os dois trocaram palavras amigavelmente na tarde desta quarta-feira (14) na cozinha da sede. Enquanto o intérprete de Química arrumava a madeira no fogão a lenha, a ex-Banheira do Gugu brincou: “Os intrusos aqui somos nós”. Biel concordou com ela, aos risos.

Logo depois, na área externa da casa, os dois conversaram com Juliano Ceglia sobre Mariano. No papo, Biel revelou que Mariano disse ter ‘alguém lá fora’, ao mesmo tempo em que está tendo um romance com Jakelyne Oliveira. A declaração teria sido feita durante uma festa no confinamento rural A Fazenda 2020.

Carol e Luiza refletem sobre as possibilidade da #RoçaAFazenda e a Prova do Fazendeiro 🤐 Quem será o Fazendeiro(a) da semana?! 🤠

“Pro Lipe tava ela, que ajudou no (Prova de) Fogo, e ele. Eu achei que ele, como homem, deveria falar para o Lipe: ‘Vai lá’. Por que se você está com a mulher…'”, disse Luiza. “Mas não precisou falar, dava para ver que ele não ia fazer isso”, respondeu Biel. “Ele disputou pau a pau ali, no desespero, com ela”, complementou Ambiel.

Biel não poupou palavras e mandou a real sobre o intérprete de Camaro amarelo. “Os dois estão juntos aqui porque é conveniente. Mariano já falou para mim em uma festa que ele já tem alguém lá fora”, falou. Juliano então disse que também soube do status sentimental do colega fora do confinamento. “É, eu ouvi isso”, disse ele. “E outra coisa: tem umas coisas que eu acho muito forçado. Eu gosto muito dela, mas tem hora que (não dá)”, disparou Luiza.

Mariano e Jake em A Fazenda 2020

Biel seguiu sua linha de pensamento e destacou uma conversa entre Mariano e Jojo Todynho que ele ouviu. “Eu vi até a Jojo falando para ele anteontem de manhã: ‘Vocês têm que tomar cuidado para não ficar passando essa imagem de casal que quer ser o casalzinho perfeito, intocável’. E ele: ‘Não, Jojo, não é assim, sua perspectiva está errada’… Ou seja: todo mundo tem a mesma visão”, disse.

“E veio se desculpar ainda hoje de manhã. ‘Não, porque eu estou tendo a humildade de vir me desculpar’, e eu só olhando para a cara dele, assim”, prosseguiu o funkeiro. Logo em seguida, Luiza deu entender que havia observado algo entre Jake e Mariano, mas a peoa desistiu de contar. “Lá fora vocês vão ver”, falou a fazendeira.

Biel e Luiza em pé de guerra

Na primeira semana de confinamento, há um mês, Luiza e Biel se estranharam na sede do reality show. Isso porque, o cantor tirou ela de uma atividade valendo prêmios, o que a deixou revoltada. Luiza disse que o cantor se aproximou dela e, inclusive, teria pedido e usado sua ‘pomadinha dos lábios’.

A ex-Banheira do Gugu também rebateu acusações de Biel de que ela não gosta de cuidar dos animais do reality show A Fazenda 2020. “Não vou admitir que um garoto olhe para mim e fale que eu não respeito os animais… Fui entrar e conversar com ele hoje, explicar o que estava acontecendo. Ele fez uma tempestade no copo d’água”, disse ela, revoltada, na ocasião.