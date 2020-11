Na tarde desta segunda-feira (2) aconteceu mais uma festa ao ar livre no reality A Fazenda 2020, uma ‘sunset party’. O apresentador Marcos Mion apareceu de surpresa na sede e fez o anúncio da festa patrocinada por um dos parceiros do reality show da Record TV.

Ele disse: “Ôh peãozada do meu coração. Meus peãozinhos lindos tudo certo por aí? “Sim”, responderam. “Fala um coisa pro tio Mion, não têm mais gostosa de ver a casa limpinha e bem cuidada não é verdade. Ei sei o quão duro vocês dão pra tentar deixar essa casa limpa, uma casa desse tamanho não é fácil não. Então, pra deixar essa experiência ainda mais especial, o ‘Casa e Cuidado’ preparou uma surpresa pra vocês. Podem ir lá pra fora agora”, disse Mion.

A Fazenda 2020: peões aproveitam a festa ‘sunset party’

COMEÇOU, minha gente 🤠 A peãozada curte uma "sunset party" na tarde desta segunda (2) 😊 Vem ver! Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/72G1pbeyqz — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 2, 2020

Os confinados do reality A Fazenda 2020 ganharam a surpresa depois de participar de uma atividade proposta pela mesma marca patrocinadora. Na atividade, eles tinham que limpar a sede todos juntos, usando os produtos oferecidos. Toda vez que tocava uma música, eles tinham que dançar, mas sem parar de arrumar o local com os produtos da marca. Ao final, todos cumpriram as etapas do desafio e ganharam a festa.

Peões reclamam de falta de cerveja e drink sem álcool

Logo depois que Mion anunciou a festa para os participantes, Biel disparou, torcendo para que estivesse cerveja, como em outras festas de A Fazenda 2020. “Não tem cerveja, não tem cerveja”, disse, desiludido. No decorrer do clima da festa, os peões até demonstraram agitação, com as música e petiscos na mesa. Mas, reclamaram do drink sem álcool. A fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira, não demorou para soltar: “É só suco de melancia sem álcool.”

luau e pôr do sol

Aproveitando o clima da tarde, com o pôr do sol em A Fazenda 2020, os confinados resolveram fazer um luau, deixando o clima mais relaxante. Em uma edição com a maioria de cantores, tinha opção para escolher quem iria cantar. O sertanejo Mariano começou. Ele pegou um violão e todos cantaram o hit “Se”, de Djavan.

Eita que o clima tá bom na sede da Fazendola! Quem aí gostaria de estar nessa roda? 🤠 Segunda (2) é dia de #ProvaDeFogo na @recordtvoficial 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/GAOP18cMwS — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 2, 2020

O segundo a pegar o violão foi o cantor Biel, que pareceu um pouco perdido entre as notas musicais. Os peões tentaram acompanhar na canção “Quero Ser Feliz Também”, mas a letra parecia estar só no papel e não na ponta da língua dos confinados de A Fazenda 2020.

Teve muitos beijos na festa de A Fazenda 2020

O casal Mariano e Jakelyne Oliveira curtiram o romance na festa de A Fazenda 2020. Com o clima ao ar livre e muita música, os dois protagonizaram momentos fofos.

Outro casal que está dando o que falar no reality da Record TV, é o youtuber Lucass Selfie e Raissa Barbosa. Aliás, antes da festa, os dois se casaram em brincadeira. Jojo Todynho foi quem ‘oficializou’ a ‘união dos dois. Os convidados, claro, os colegas de confinamento.

Durante a festa ao ar livre, os dois dançaram muito e curtiram ao som da ‘Dança do Créu”, do MC Créu e mais. Biel e Tays Reis também tiveram um momento de casalzinho na festa de A Fazenda 2020. A peoa chamou o cantor para um ‘xote’.

Tays arrasta Biel pro xote! Sente a vibe do casal! 🥰💃🏿🕺 Quer ver mais de #AFazenda12? Acompanhe em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/jsaMnYW1FX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 2, 2020

