Na madrugada deste sábado (24) aconteceu mais uma festa no reality da Record TV. Com tema ‘Neon’, os peões puderam se divertir depois de uma semana intensa. Em resumo, teve xixi que gerou punição reconciliação e até peão debaixo do edredom. Vem ver

A festa com tema ‘Neon’ finalmente aconteceu no reality A Fazenda 2020. Os participantes confinados do reality rural, puderam aproveitar para extravasar após uma semana longa, de muitas brigas e eliminação. Contudo, a atração especial da festa teve a participação da cantora paranaense Joelma. Ao som de ‘A Lua me Traiu’, ele surgiu em um telão para a alegria dos peões.

Através de uma telão, a cantora abriu a live show da noite com a música de maior sucesso. No entanto, assim que apareceu em A Fazenda 2020, os participantes foram ao delírio. Tays Reis, MC Mirella e Stéfani Bays, foram uma das peões que vibraram ao ver a artista.

A Fazenda 2020: Tays e Biel vão para debaixo do edredom

Quando todos imaginavam que o casal ‘Tael’ tinha acabado, tudo aconteceu. Durante a festa, Tays e Biel tiveram uma longa discussão sobre o relacionamento entre os dois dentro do reality A Fazenda 2020. O bate-papo foi longo e até o nome da MC Mirella entrou no assunto, tudo porque para Biel, ela tinha dito que a ex-Vingadora estaria com ciúmes dele com a funkeira. “O problema pra mim, foi você afirmar que eu estava com ciumes da Mirella”, questionou Tays Reis. “Você falou pra mim que talvez seria um possível ciúmes”, completou.

No decorrer da conversa, parecia que Tays estava segura e disposta a terminar o que é que tinha começado. Ela foi firme em dizer que não está apaixonada por Biel. “Eu não estou apaixonada por você Biel. Eu e você nunca vai dar certo aqui dentro. Eu não vou ficar neste impasse de que estou com ciúmes da menina, sendo que não estou”, disse a peoa.

Entretanto, após muitas conversas, os dois se beijaram, para alegria do fãs de ‘Tael’ (uma combinação dos nomes Biel e Tays). Logo após, a DR acabou e ao fim da festa, os doi foram parar debaixo do edredom.

Movimentos estranhos no Edredon da Tays e Biel, mas a câmera cortou rápido #aFazenda12 #festaAFazenda pic.twitter.com/5IoQs0MTTA — Dila AFazenda12 (@dicasdadila) October 24, 2020

A Fazenda 2020: Selfie faz xixi na porta do reservado

Lucas Selfie foi um dos protagonistas da festa em A Fazenda 2020. Ele chorou, se desesperou e desabafou muito sobre continuar ou não no reality. Depois de tudo isso, ele resolveu aliviar no reversado (local do banheiro). No entanto, ele não conseguiu esperar Juliano Ceglia deixar a área reservada para utilizá-la, e acabou fazendo xixi ali mesmo, na porta.

Logo em seguida, o sinal de punição foi disparado para o desespero de todos, que já sabia que mais uma punição estava a caminho. No entanto, ao anunciar o alerta para comunicar todos os participantes, ninguém se levantou para saber o que havia acontecido. Em resumo, o youtuber, aparentemente ainda alcoolizado, se levantou e foi até o local do reservado. No entanto, ele resolveu se aliviar no local inapropriado. Após o ocorrido, ele se deitou no sofá da sala. O ex-MTV Lipe Ribeiro, que já estava dormindo, tentou conversar com Selfie, mas, não adiantou.

Uma punição pós #FestaAFazenda é pouco, não é? Lucas Selfie garantiu outra! Vem ver o motivo 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/mLzvurLIZC — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020

Punição

Na manhã de hoje, os participantes acordaram com a informação, lida pelo fazendeiro da semana, Juliano Ceglia. “Segundo o manual de sobrevivência, é proibido fazer necessidades fisiológicas fora dos reservados. Pelo descumprimento desta regra, o grupo todo será punido e ficará 48 horas sem gás”, dizia o comunicado.

SABADOU! 🔥 O dia mal começou e o Fazendeiro já leu mais uma punição: os peões ficarão 48h sem gás 🤐 Quer ver mais de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/3bRGSS7AQ1 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 24, 2020

No entanto, essa não foi a única punição gerada em resumo após a festa em A Fazenda 2020. Os participantes receberam punição sem de água quente, após levarem comida da festa para dentro da sede. Aliás, essa também não é a primeira vez que peões fazem xixi em lugar indevido da sede. Após a festa com tema ‘Likes’, a atriz de Jezabel, Lidi Lisboa, fez xixi no chão do quarto da sede do reality A Fazenda 2020, de tanta bebedeira na festa.

O que mais teve na festa ‘Neon’?

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comer todas os aperitivos da festa, os participantes fizeram o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. No entanto, antes de mesmo de brindar, os peões comentaram sobre o drink de início estar muito forte. “Caralh* isso é álcool puro”, disse a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que completou: “Tá muito forte, tá muito forte.” No entanto, após feito, partiram para a festa.

Logo em seguida, o tradicional brinde aconteceu. No mesmo instante, Mirella foi tentar provar a bebida, e assim como Jakelyne, também achou muito forte. Biel, que estava próximo à ela, disse brincando: “É pinga pura.”

Jojo correndo peladona pela casa

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, pareceu nada preocupada em estar sendo vigiada durante 24 horas por dia. Ela literalmente saiu correndo pela casa do reality A Fazenda 2020, pelada, após a festa com tema ‘Neon’. A cena é rápida, mas já garantiu memes na internet. Aliás, essa não foi a primeira vez que Jojo resolveu ficar ‘livre, leve e solta’. Nas primeiras semana de reality, ela resolveu tomar banho peladona. A funkeira é autêntica e faz o que ela quer. Dito isso, é meme atrás de meme. Ou seja, entretenimento puro.

Jojo manda recado para Chimbinha

Logo quando Joelma surgiu no telão do reality A Fazenda 2020, a funkeira começou a dançar muito, assim como também os outros participantes. Próximo a atriz Lidi Lisboa, Jojo deixou escapar um recado para o guitarrista Chimbinha, ex-marido da cantora Joelma. No embalo da empolgação com a canção ‘A Lua me Traiu’, Jojo disparou: “Chimbinha, vai tomar no c*”. Em seguida, ela reprimiu: “Não pode Jordana, quer tomar um processo.”

JOJO: “CHIMBINHA VAI TOMAR NO * NÃO PODE JORDANA, QUER LEVAR UMA PROCESSO?” KKKKKKKKKKKKKKKkk #FestaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/bQyYkv7Wxh — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 24, 2020

Lidi Lisboa, que estava a todo momento com Jojo Todynho, não segurou o riso após a cena, que cá entre nós, é digna de mais um meme na história do reality A Fazenda 20200.