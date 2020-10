A Fazenda 2020: efeito carro de som? Lucas Selfie ataca Lidi Lisboa

Lucas Selfie foi criticado na web nesta terça-feira (27) em A Fazenda 2020. O ex-Pânico teria se revoltado com a atriz Lidi Lisboa, e sobrou até para a ex-MTV Stéfani Bays, que tentou conversar com ele após o evento do carro de som. Entretanto, a bronca começou devido Lidi ter escolhido ao invés dele, Jojo e Stéfani para um ‘brunch’, após a vitória em uma gincana. Para ele, a atriz virou a cara.

A Fazenda 2020: Lucas irritado com Lidi Lisboa

Nesta manhã, Lidi Lisboa venceu uma atividade e ganhou um ‘brunch’ como presente em A Fazenda 2020. No entanto, muitos peões ficaram confusos com a palavra. Mariano foi um deles, que questionou o significado: “Eu não sei nem o que é brunch”. Como resposta, Juliano Ceglia disse: “Brunch é um lanche”. Apesar de toda a explicação, a palavra em questão vem da junção de “breakfast” (café da manhã) e “lunch” (significado: lanche).

Após vencer a atividade da manhã desta terça (27), Lidi ganha um "brunch" como prêmio 😋 Será que a peãozada sabe o que é? 🤔😂 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/qWWhfJWUyn — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 27, 2020

Contudo, após a vitória, Lidi poderia escolher dois participantes para se juntar a ela. Jojo e Stéfani foram as escolhidas da peoa. Mas, parece que Lucas Selfie não gostou muito de saber. O peão se sentiu traído pela então considerada amiga na casa. Durante uma conversa com o ex-MTV Lipe Ribeiro, o youtuber criticou a peoa e atacou com palavras grosseiras. No sofá da sala, ele desabafou sobre alguns comportamentos de Lidi Lisboa. Além deixar claro que ela tenha virado a cara para ele sem motivos, ele atacou: “bipolar”, “escrota” e “puxa-saco” de Jojo Todynho.

Peoas contam como foi o brunch ☺️ Após ganhar a atividade da manhã desta terça (27), Lidi convidou Stéfani e Jojo para um banquete especial 😋 Veja #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/bWYt4YzyAm — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 27, 2020

Lidi virou opção de voto?

Ele ainda falou sobre possibilidade de votar nela na roça em A Fazenda 2020. “Se ele [Juliano Ceglia – fazendeiro] não for por ele, eu vou votar nela. A pessoa está a dois dias sem olhar na minha cara de graça. Vou votar em quem? Não fiz nada pra ela. Só ajudei ela até hoje. A pessoa tem crise, fica ne merda fica na bosta e quem vai lá ajudar ela sou eu. Com eu vou votar em alguém que conversa comigo o dia inteiro.”

Após a conversa com Lipe, Stéfani foi tentar chegar perto do peão para um bate-papo. No entanto, ele foi grosso foi ela e disse: “Tá me irritando já”. Ela, por sua vez entendeu o recado. “Ei sei que você tá surtado, mas não precisa descontar nos outros, eu só tô tentando ajudar.”

É uma pena o Lipe e a Stefani não se tocar e deixar esse Lucas pra lá. Mlk , falso, ignorante… Meu Deus!!! Alguém manda um carro de som para avisá-los 🙄

#AFazenda12 pic.twitter.com/YMGsWUT2oU — Brigas Reality (@Brigas_Reality) October 27, 2020

Mateus Carrieri aconselho Lidi Lisboa após a decisão de convidar Jojo e Stéfani para o “brunch” de A Fazenda 2020. Segundo o ator, a atitude dela foi certa, e ainda criticou Lucas Selfie, dizendo: “Ele pensa nele primeria sempre, independentemente de qualquer pessoa. Me mandou pra baia, deu coisa pra Mirella. Tudo em função do jogo dele.”

Mateus falando que o lucas selfie é egoísta que só pensa nele, e que gosta de jogar com os amigos mas quando fazem com ele, ele nao gosta…. #AFazenda12 pic.twitter.com/bA80NMdZrS — ؘ (@oppscausey) October 27, 2020

Web critica Lucas após carro de som em A Fazenda 2020

Após o evento de carro de som desta terça-feira (27), Lucas Selfie foi criticado na internet. Um dos fatores, foi que a mensagem dizia para Mirella se afastar de Biel e Juliano. Ou seja, isso pode ter feito o youtuber repensar suas estratégias como aliados. Afinal, nas últimas semanas na sede, ele está bem próximo do quarteto: Biel, Juliano, Mirella e Victória.

Veja as reações:

Lucas é outro falso que já tá pensando no que fazer depois do carro de som. não se deixam enganar porque tudo que ele podia fazer pra fuder com a Raissa e ajudar o outro grupo ele tava fazendo #AFazenda12 pic.twitter.com/sXhlNFl6ZW — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) October 27, 2020

Mirella eu não sei, mas pode ter certeza que o jogo no Lucas vai mudar depois desse carro de som. CERTEZA!#AFazenda12 pic.twitter.com/Poy9d11bvU — Blog's Comenta (@BlogsComenta) October 27, 2020

Lucas é outro falso que já tá pensando no que fazer depois do carro de som. não se deixam enganar porque tudo que ele podia fazer pra fuder com a Raissa e ajudar o outro grupo ele tava fazendo #AFazenda12 pic.twitter.com/XhHtHILUNZ — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 27, 2020

