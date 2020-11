A Fazenda 2020: eliminada, Raissa confessa ter ficado com ex de Mirella

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Raissa Barbosa, décima primeira eliminada do confinamento rural de A Fazenda 2020, participou da ‘Cabine de Descompressão’ na madrugada desta sexta-feira (27) e falou sobre o título de ‘amante do meu ex’, que recebeu de MC Mirella no começo do programa. Na entrevista, ela admite ter ficado com o Dynho Alves, com quem a funkeira já revelou paixão.

Na estreia da temporada, Mirella ficou irritada ao ver que Raissa também estaria no programa e acusou a ex-miss bumbum de ser amante de Dynho Alves, ex-namorado da funkeira.

A Fazenda 2020: Raissa fala sobre ex de Mirella

Depois de ser revelada como a décima primeira eliminada do reality da Record TV, a ex-peoa participou da tradicional ‘Cabine de Descompressão’ com os apresentadores Victor Sarro e Thalles Viola Trouva. Ela comentou sobre sua eliminação do jogo, assistiu alguns episódios gravados e comentou sobre a polêmica envolvendo MC Mirella e o ex-namorado.

Após assistir o vídeo do primeiro dia de confinamento rural, Raissa é questionada sobre ser apontada como a amante do ex de Mirella. “Ela chegou ‘amante do meu ex'”, dispara Sarro para Raissa, que comenta: “A gente [Mirella] conversou sobre isso, realmente eu fiquei com ele, mas foi quando eles terminaram. Até falei pra ela, mas ela bateu o pé, dizendo que ainda estavam juntos. Mas, na internet a gente vê que tinha terminado, então não tem como saber”.

Mirella falou sobre Raissa e a polêmica frase

A funkeira, que foi a décima eliminada de A Fazenda 2020, também comentou sobre a polêmica frase ‘amante do meu ex’, que agitou a web no início do programa. Durante sua participação na ‘live do eliminado’, a ex-participante contou sua versão dos fatos.

“A sua história com a Raissa foi cheia de altos e baixos. Você entrou e já falou: ‘essa aí é amante do meu ex’. O Dynho aqui fora negou isso, disse que não foi bem assim a história, que não tem nada de amante”, disse Victor Sarro. O apresentador então questionou a ex-peoa.

“Bom, não sei se pode dizer amante, mas pelo que ela me disse lá, foram mais de duas vezes, então pra mim já é amante. Vi uma mensagem”, comentou a ex-participante do reality A Fazenda 2020. “Você pegou a mensagem?”, questionou o apresentador da live, Victor Sarro. “Não lembro exatamente a mensagem, mas ela estava mandando mensagem para ele. Fiquei sabendo até que gravou vídeo junto”, revelou a MC Mirella.

Raissa é a décima primeira eliminada

Raissa Barbosa, que foi a 11ª eliminada com 25,58 % dos votos. Ela disputava a preferência do público ao lado de Lidi Lisboa e do sertanejo, Mariano. Sua estadia no reality da Record TV foi marcada por tretas e muitas crises. Na primeira roça, ela recebeu o total de 8 votos pela casa e surtou após o programa ao vivo. Ficou furiosa com os participantes homens e até jogou água em Biel e Cartolouco. Ela também chamou o ex-MTV Lipe Ribeiro de ‘boy lixo’. Em outra ocasião, ela jogou creme em Juliano Ceglia, que não gostou e foi tirar satisfação. Mas, sua maior desavença foi com a funkeira MC Mirella e Luiza Ambiel. Ela também já foi apontada como favorita para chegar à final do programa, mas, pela decisão do público, ela foi eliminada.