A Fazenda 2020: em dia de festa, peões cantam vinheta da Globo

Na noite desta sexta-feira (4) acontece a tradicional festa que agita o confinamento rural A Fazenda 2020. Como sempre, os peões ficam na expectativa para descobrirem qual o tema da noite. Logo após a fazendeira da semana, Lidi Lisboa ler o informativo sobre o tema escolhido pela produção, os confinados começaram a cantar a vinheta de final de ano da Globo.

A Fazenda 2020: Peões vão curtir festa sertaneja

Antes de mais nada, o tema da festa desta noite será Share (compartilhar, em tradução para o português). A trilha sonora escolhida para animar os peões ficará por conta do sertanejo. Como de costume, terá atrações especiais no comando da live show da noite. São eles: Naiara Azevedo, Tierry e a dupla Thaeme e Thiago. Os shows começarão por volta das 23h horas, quando a edição do dia já estiver sendo exibida na Record TV. Como de costume, por conta do protocolo de segurança contra a Covid-19, os artistas se apresentam em um telão.

Após todos descobrirem o tema, a funkeira Jojo Todynho puxou a clássica vinheta de final de ano da Globo. “Hoje é a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser….”, cantou. No embalo do hit, os participantes acompanharam a cantora e todos foram cantando o trecho da música enquanto recebiam os figurinos da festa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Assista:

A Jojo cantando a vinheta de fim de ano da Globo KKKKKKKKKK https://t.co/046914GUCp — Isabele ☕️🍡 (@oldisaa) December 4, 2020

Sobre a festa Share

Uma das curiosidades sobre a festa é saber qual o tema, os figurinos e claro, a decoração da noite, que será inspirada no universo das redes sociais. Lembrando que os peões também recebem um celular para registrarem momentos divertidos durante a noite. O aplicativo TikTok, é patrocinadora do reality A Fazenda 2020, ou seja, o tema tudo para surpreender os telespectadores e claro, os confinados.

Chegou a hora de descobrir o tema da #FestaAFazenda, peãozada! E aproveitem para compartilhar muito, afinal hoje teremos uma "Festa Share" 🥳🤩 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/D3SAHMfxof — PlayPlus (@SigaPlayPlus) December 4, 2020

O que podemos esperar da festa desta noite?

Primeiramente, antes de todos entrarem na pista de dança e comerem todos os aperitivos da festa, os participantes tem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. Assim como o figurino com o tema, o drink também geralmente tem a cor do tema. Com tema ‘Share’ o clima promete esquentar a noite em Itapecerica da Serra.

Para a grande noite de agito, os participantes costumam se preparar bem. Os homens fazem barba, cabelo e bigode. Enquanto as mulheres, cabelo e muita maquiagem. Com o figurino já definido, é hora de aguardar o momento certo para iniciar a noite, que começa com o tradicional brinde dos ‘descancelados’. O final da festa também é um momento de grande expectativa. O chamado pós-festa tudo pode acontecer. Aliás, já teve xixi no chão, drink de álcool em gel e também muita briga. Nos resta aguardar para ver como será mais uma festa no reality A Fazenda 2020, que caminha para a sua reta final.