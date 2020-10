A Fazenda 2020: em dia de roça, Juliano já tem alvo; saiba quem é

Juliano Ceglia, fazendeiro da semana em A Fazenda 2020, já tem pensado em quem vai colocar na berlinda. O peão falou sobre a formação de roça e disse que desistiu de votar em Jojo Todynho, deixando outro participante em perigo: Lipe Ribeiro.

Quem será o alvo de Juliano?

Durante as tarefas diárias de cuidado dos animais, Juliano conversou com Lucas Cartolouco sobre seu voto de fazendeiro e pediu a opinião do companheiro de profissão: “estou naquela se falo com o Lipe antes ou não. O que você acha?”.

“Acho bom”, comentou o jornalista, que segundos depois voltou atrás e comentou: “não sei, difícil”. O fazendeiro da semana de A Fazenda 2020 concordou sobre a decisão ser difícil e logo justificou: “porque assim, se fosse semana passada, seria você sabe quem, a Jojo. Mas essa semana eu não consigo votar nela, se dedicou pra caramba nas [tarefas com as] galinhas, tem que ter critérios né brother”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“O Lipe não foi [para a roça] ainda, dá para ir. Alguém vai ter que ser votado, alguém vai ter que sair. E já era, é isso, não tem jeito”, comentou Cartolouco. “E outra, se eu não tivesse virado fazendeiro, poderia estar na rua”, comentou Juliano. “E se o Rodrigo ganhasse?”, lembrou o peão.

“Eu ia ficar na roça com a Raissa e o Biel. Eu podia sair, então não tem muito o que falar, mas daí o que estou pensando é o seguinte, hoje vou e falo isso lá, tudo isso que falei agora”, afirmou o jornalista esportivo. “Relaxa”, disse Cartolouco, tentando tranquilizar o colega de confinamento de A Fazenda 2020. “E eu falo a mesma coisa que ele [Lipe] me falou: ‘cara, confio em você, você vai ganhar a Prova do Fazendeiro'”, concluiu Juliano.

Juliano agora conversa com o Cartolouco sobre o voto no Lipe. Será que ele vai contar pra todos até chegar nos ouvidos do Lipe? #AFazenda12 pic.twitter.com/1Rb1NWQ2p5 — A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 6, 2020

Como Juliano foi parar na terceira berlinda de A Fazenda 2020?

Juliano se tornou o quarto roceiro da terceira formação de roça de A Fazenda 2020 após Lipe Ribeiro, vencedor da Prova de fogo, usar o poder da chama verde para tirar alguém da berlinda e colocar outro participante no lugar. O jornalista esportivo fugiu da roça ao ganhar a Prova do Fazendeiro.

Qual a programação de A Fazenda 2020? Confira o que acontece hoje

Segunda-feira é dia de Prova de Fogo. A disputa define quem ganha o lampião com o poder da chama da semana (prova gravada)

Terça-feira tem formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira é realizada a Prova do Fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira é dia de eliminação (ao vivo)

Sexta-feira tem convivência dos peões e o começo da transmissão da festa (ao vivo)

Sábado acontece a exibição dos principais momentos da festa da semana (gravado)

No Domingo o programa exibe a convivência dos peões de A Fazenda 2020 (gravado)