A Fazenda 2020: em dia de roça, Lidi tenta limpar a barra com Tays

Em dia de formação de roça do reality A Fazenda 2020, os peões ficam os nervos à flor da pele. Desta vez, Lidi Lisboa resolveu chamar a ex-Vingadora Tays Reis de canto para esclarecer o motivo que a fez vetar a peoa da prova de fogo, na qual congregou MC Mirella como a dona dos poderes do lampião desta noite.

Na casa da árvore, atriz de Jezabel revelou o porquê decidiu vetar a colega de confinamento da prova. Segundo Lidi, foi tudo pensado para proteger Tays, que já tinha vindo de três roça, e que, caso ela perdesse a prova de fogo, estaria na baia e ainda por cima correndo o risco de ser puxada para a roça, mais uma vez.

A Fazenda 2020: Lidi e Tays se explicam sobre veto na prova

Para participar da prova de fogo realizada no domingo (8), o apresentador Marcos Mion explico que a dinâmica seria como no ‘Resta Um’, da formação da roça. Cada participante escolheu um peão para vetar, sendo assim, os que restavam iriam realizar a competição. Na ocasião que resultou uma explicação de Lidi, a proa foi a responsável por vetar a peoa Tays Reis da prova. Como anteriormente citado, dando uma justificativa ‘amigável’ para colega.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Porém, Tays Reis ficou realmente abalada com a decisão, uma vez, que as duas era bem próximas no início do programa. Aliás, as duas até criticaram as participantes Mirella e Stéfani. Com quem agora Lidi parece estar se aliando. Em um desabafo com a Miss Brasil 2013, Tays disse que estava sentindo um distanciamento de Lidi. A ex-Vingadora se sentiu incomodada com as novas alianças de Lidi no jogo. “Eu tô achando estranho a forma como ela se afastou. Ela falou que não se sentia bem com as outras pessoas e agora se afasta das pessoas que sempre estiveram com ela, do nada. Não é errado ela se juntar, mas se afastar da gente. Todo mundo se afastou real, até o Lipe está se afastando”, disse Tays Reis.

Lidi chama Tays para conversar na Casa da Árvore e explicar o motivo de ter vetado a cantora da #ProvaDeFogo 🔥 Depois da @novelajesus tem #RoçaAFazenda 🤠 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/DOSwSwI4NK — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 10, 2020

Ainda na casa da árvore, as duas se explicam antes da votação da roça desta terça-feira (10) em A Fazenda 2020. Lidi começou: “Eu tô super na minha”. “Mas, eu quero que você saiba quem eu não tenho nada contra ti. E ainda bem que você tá me falando isso, que eu tô com um monte de coisa na cabeça”, disse Tays. A atriz também assegurou que entre as duas está tudo bem. “A Jake [Jakelyne Oliveira] que falou pra mim. Ela perguntou pra mim: ‘por que você vetou?’. Ai eu falei: ‘eu pensei na ipotse dela perder, porque só um ganha. E ela pode perder, e aí vai pra baia e começa tudo de novo. E eu falei: ‘ah, essa semana vamos deixar ela tranquila. Foi isso que eu pensei”, explicou Lidi, que completou: “E eu não sabia que você queria fazer a prova.”