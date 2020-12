A Fazenda 2020: em dia de roça, peões se unem em jogo de queimada

Com o clima monótono em A Fazenda 2020, os peões resolveram se divertir na área dos animais com um jogo de queimada na tarde desta terça-feira (01). Para a brincadeira de ‘criança’, os famosos usaram uma bola de meia improvisada, já que eles não podem receber objetos que facilitem a interação.

Na área externa, eles dividiram o campo com um fio e escolheram os grupos. Tays Reis, Mariano, Jakleyne Oliveira e Biel formaram uma equipe. Jojo Todynho, Lidi Lisboa, Mateus Carrieri e Lipe Ribeiro completaram o outro. Stéfani Bays ficou observando a brincadeira por um certo tempo sentada no cercado de A Fazenda 2020.

Clima pré-roça em A Fazenda 2020

A atitude dos peões em se unirem para uma brincadeira interativa acontece horas antes da formação da décima segunda roça de A Fazenda 2020. Primeiramente, Mateus, que é o fazendeiro da semana, terá a difícil missão de colocar um concorrente diretamente na berlinda.

Na tarde desta segunda-feira (30), Mateus disse que não havia definido o seu alvo em A Fazenda 2020. No entanto, o peão tem demonstrado descontentamento com Jakelyne Oliveira, que o puxou para a baia na semana passada. Outra possível indicação do ator é Lidi Lisboa, com quem travou discussão acalorada com direito a palavras como ‘insuportável’ e ‘vitimismo’.

Mais cedo, Stéfani Bays conversou com Jake e disse acreditar que não só estará na décima segunda roça de A Fazenda 2020, como também será eliminada. Apesar de seguir pensativa sobre a berlinda, a ex-De Férias com o Ex puxou Lipe Ribeiro para a baia após perder a prova de fogo. Ao explicar para Marcos Mion a sua decisão, a peoa de A Fazenda 2020 disse: “Eu e Lipe somos muito amigos e conversamos sobre isso. É uma estratégia para não irmos juntos na mesma roça”.

Em suma, Bays não sabe, mas a casa terá que escolher o segundo roceiro votando nos peões da baia em A Fazenda 2020. Por outro lado, o terceiro roceiro será escolhido pelos moderadores da baia entre os integrantes da sede.