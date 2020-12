A Fazenda 2020: em festa, Jojo avisa: ‘vou ficar pelada’; playplus censura

Na noite de sexta-feira (4) aconteceu a tradicional festa de sexta do confinamento rural A Fazenda 2020. Com o agito do som tocando na pista de dança da sede em Itapecerica da Serra, a funkeira Jojo Todynho disse em voz alta que iria ficar “pelada”. Mas, logo que a peoa disse, a câmera do playplus 24 horas, mudou o foco.

A Fazenda 2020: Jojo causa polêmica na festa Share

Antes de mais nada, o tema da festa desta noite é Share (compartilhar, em tradução para o português). A trilha sonora escolhida para animar os peões ficou por conta do estilo sertanejo. Como de costume, as atrações especiais são sempre uma surpresa para os peões. São eles: Naiara Azevedo, Tierry e a dupla Thaeme e Thiago.

Enquanto a produção tocava a playlist da noite, a funkeira Jojo Todynho disparou enquanto dançava muito na pista de dança. Ela avisou: “Hoje eu vou ficar pelada. Vou tirara a roupa é agora, vou tirar”. Mas, logo após ela soltar a frase polêmica, a câmera do Playplus 24 horas mudou o foco para Lidi Lisboa e Mateus Carrieri. No final, ela gritou: “Vai dar punição”.

“Vou tirar a roupa agora!” HAHAHAHAHA vem aí pic.twitter.com/17zaJuAI1M — Jojo Todynho 💥 (@jojotodynhoofc) December 5, 2020

Peões cantam vinheta da Globo em A Fazenda 2020

Após todos descobrirem o tema, a funkeira Jojo Todynho puxou a clássica vinheta de final de ano da Globo. “Hoje é a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser….”, cantou. No embalo do hit, os participantes acompanharam a cantora e todos foram cantando o trecho da música enquanto recebiam os figurinos da festa.

Cantor Tierry foi a primeira atração da festa

O cantor Tierry agitou os peões para a pista e eles acompanharam o artista com a música de sucesso “Rita”. A noite ainda vai ter a participação virtual da dupla Thaeme e Thiago e Naiara Azevedo. Quando o canor surgiu na tela da live show, as participantes Tays Reis e Jojo Todynho pularam de alegria, tudo porque eles tinham pedido a música antes de começar a festa de A Fazenda 2020.